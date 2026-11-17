Не пропустите зрелище в небе над Ригой 18 ноября - airBaltic готовит особенный полет
18 ноября, в день 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, жители и гости Риги смогут увидеть необычное зрелище. Во время праздничного военного парада над набережной 11 Ноября на малой высоте пролетит пассажирский самолет airBaltic, окрашенный в цвета латвийского флага.
Национальная авиакомпания airBaltic планирует принять участие в праздничном параде с самолетом Airbus A220-300, имеющим регистрационный номер YL-ABN. За штурвалами будут находиться опытные пилоты из Латвии.
Парад на набережной 11 Ноября начнется в 13:30. Именно во время его проведения запланирован пролет самолета. Увидеть происходящее можно будет не только на месте, но и в прямом эфире Латвийского телевидения.
Для airBaltic это станет уже седьмым участием в праздничном параде в честь Дня независимости Латвии. Ранее самолеты авиакомпании участвовали в торжествах в 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 и 2025 годах.
В честь государственного праздника airBaltic также объявила фотоконкурс. Всем желающим предлагают запечатлеть праздничный пролет самолета и поделиться своим снимком в социальных сетях.
Автор лучшей фотографии получит модель самолета Airbus A220-300 в цветах латвийского флага.
Фотографии необходимо отправить на электронную почту socialmedia@airbaltic.com до 12:00 19 ноября 2026 года. Отправляя снимок, участник соглашается на его публикацию в официальных социальных сетях airBaltic.
При этом авиакомпания предупреждает, что выполнение праздничного полета будет зависеть от погодных условий. Сильный ветер, туман или недостаточная видимость могут помешать самолету пролететь над Ригой. Если погода окажется неподходящей, мероприятие могут отменить по соображениям безопасности.
В airBaltic продолжают следить за прогнозами погоды и оценивать возможность проведения полета.