Политолог напомнила, что сам Кулбергс объяснял: голосование за новое правительство должно состояться либо во вторник, либо уже в начале декабря. Однако, считает эксперт, времени для более последовательной подготовки было достаточно. Можно было избежать длительных пауз и раньше представить кандидатов на министерские посты. Это позволило бы представителям различных отраслей высказать свое мнение о претендентах и заранее познакомиться с ними. При этом замечания профессионального сообщества вовсе не обязательно должны были определять окончательный выбор министров. Кроме того, общественности можно было своевременно представить декларацию нового правительства и объяснить, о каких приоритетах и направлениях работы договорились будущие партнеры по коалиции.