Чем на самом деле хороши беспартийные министры - объяснение политолога
Беспартийные министры могут принимать решения, на которые не решаются политики, опасаясь за свои рейтинги. Но сможет ли команда Андриса Кулбергса работать в интересах всей страны? Политолог указала на фаворитизм, спешку и будущую зависимость премьера от партнеров по коалиции.
Политолог Лелде Метла-Розентале оценила состав будущего правительства Латвии и объяснила, какие политические риски ждут новую коалицию. Как считает лектор факультета социальных наук Рижского университета имени Страдиня, беспартийные министры могут оказаться более свободными в принятии решений, поскольку у них зачастую нет тесных политических связей и стремления в дальнейшем строить карьеру в политике.
В таких условиях профессионал, пришедший из конкретной отрасли, способен более объективно оценивать ситуацию и принимать смелые, в том числе непопулярные решения.
Впрочем, политолог предупреждает: государственное управление нельзя сводить исключительно к расчетам экономической выгоды, прибыли и убытков. Есть сферы, в которых государство обязано финансировать даже те направления, которые не приносят коммерческой отдачи. В первую очередь это здравоохранение, образование и культура.
Еще одна сложность для беспартийного министра - необходимость смотреть шире интересов собственной отрасли. По словам Метла-Розентале, профессионалу, который привык отстаивать интересы определенной сферы, бывает непросто понять, что в правительстве нужно учитывать потребности многих отраслей и искать компромиссы.
Почему выбор министров вызывает вопросы
Оценивая подбор кандидатов в новое правительство, политолог выделила три группы. Первая - люди, близкие к кандидату в премьер-министры Андрису Кулбергсу ("Объединенный список"), с которыми он знаком по предыдущей деятельности и которым доверяет. Вторая - кандидаты, уже доказавшие свой профессионализм. Третья - представители Национального объединения.
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Желание Кулбергса собрать команду из знакомых и лояльных ему людей вполне объяснимо, если эти люди действительно обладают необходимыми профессиональными качествами и подходят для должностей, считает эксперт. При этом подобный подход неизбежно может вызвать подозрения в фаворитизме. Снять такие вопросы, по мнению политолога, можно с помощью открытой коммуникации, которая убедительно продемонстрирует профессионализм кандидатов и их соответствие занимаемым должностям.
Скорость формирования правительства оказалась важнее качества
Отдельно Метла-Розентале обратила внимание на неожиданную спешку на заключительном этапе формирования правительства. По ее оценке, аргументы о нехватке времени в итоге возобладали над ранее озвученными Кулбергсом обещаниями обеспечить качественный процесс.
Политолог напомнила, что сам Кулбергс объяснял: голосование за новое правительство должно состояться либо во вторник, либо уже в начале декабря. Однако, считает эксперт, времени для более последовательной подготовки было достаточно. Можно было избежать длительных пауз и раньше представить кандидатов на министерские посты. Это позволило бы представителям различных отраслей высказать свое мнение о претендентах и заранее познакомиться с ними. При этом замечания профессионального сообщества вовсе не обязательно должны были определять окончательный выбор министров. Кроме того, общественности можно было своевременно представить декларацию нового правительства и объяснить, о каких приоритетах и направлениях работы договорились будущие партнеры по коалиции.
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Вместо этого, по мнению Метла-Розентале, вопросы коммуникации, знакомства с кандидатами и содержания правительственной декларации оказались на втором плане. Главным приоритетом стала скорость.
Национальное объединение получит серьезное влияние
Говоря о будущей коалиции, политолог подчеркнула особую роль Национального объединения (NA). Его поддержка будет необходима для работы правительства, а значит, у партии появится возможность существенно влиять на решения премьера. Если Кулбергс не хочет зависеть от поддержки партии "Латвия на первом месте", возглавляемой Айнаром Шлесерсом, ему придется учитывать интересы Национального объединения.
Не слишком благоприятно складываются и отношения между "Объединенным списком" и "Новым Единством". По оценке эксперта, публичные заявления представителей двух политических сил пока не способствовали взаимопониманию. Метла-Розентале предположила, что советы, которые представители "Нового Единства" давали Кулбергсу после выборов, могли усилить его скептическое отношение к возможному сотрудничеству с этой партией. Политолог также напомнила о неоднократных заявлениях Шлесерса, который обещал поддержать Кулбергса при условии, что в правительстве не будет "Нового Единства".
По мнению эксперта, часть общества действительно ожидала политических перемен. При этом "Новое Единство" ассоциируется у многих с предыдущим периодом управления страной. Однако, подчеркнула она, и Национальное объединение, и "Объединенный список" нельзя назвать новичками латвийской политики.