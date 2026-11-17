Кандидат на должность министра образования и науки Латвии Чеслав Батня ("Объединенный список") намерен на год или полтора ввести мораторий на новые реформы в сфере образования. В интервью агентству LETA Батня заявил, что в первую очередь необходимо оценить и привести в порядок уже реализованные реформы. В частности, речь идет о содержании общего образования Skola2030 и новой модели финансирования школ "Программа в школе". В течение моратория новые реформы вводить не планируется.