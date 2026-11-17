Школам нужна передышка: кандидат в министры образования обещает сделать паузу в реформах
Новые реформы в школах могут временно остановить. Кандидат на пост министра образования Чеславс Батня предлагает взять паузу на год или полтора, чтобы разобраться с уже начатыми изменениями, пересмотреть программу Skola2030 и проверить, насколько хорошо дети учатся читать.
Кандидат на должность министра образования и науки Латвии Чеслав Батня ("Объединенный список") намерен на год или полтора ввести мораторий на новые реформы в сфере образования. В интервью агентству LETA Батня заявил, что в первую очередь необходимо оценить и привести в порядок уже реализованные реформы. В частности, речь идет о содержании общего образования Skola2030 и новой модели финансирования школ "Программа в школе". В течение моратория новые реформы вводить не планируется.
При этом кандидат в министры допускает пересмотр учебной программы Skola2030 и корректировку образовательного стандарта. Особое внимание он намерен уделить обучению чтению в начальной школе. По мнению Батни, необходимо проверить, действительно ли нынешняя система позволяет детям освоить навыки чтения уже в первых классах.
Профессиональное образование хотят разделить на три уровня
Еще одно направление работы - совершенствование профессионального образования. Батня предлагает создать три уровня обучения в зависимости от дальнейших образовательных и карьерных планов молодых людей. Это должно помочь избежать ситуации, когда подростки выпадают из системы образования, не получив конкретной профессии.
На первом, самом высоком уровне учащиеся смогут получить профессию и среднее образование, одновременно подготовившись к поступлению в вуз.
Второй уровень будет ориентирован прежде всего на освоение профессии и подготовку к выходу на рынок труда. При этом у выпускников сохранится возможность продолжить обучение в высшем учебном заведении.
Читайте продолжение после рекламы
Третий, базовый уровень будет больше ориентирован на профессиональное обучение: молодые люди получат специальность и основные знания по программе среднего образования.
Меньше бюрократии и больше участия школ в принятии решений
Третье направление работы Батни - повышение эффективности деятельности Министерства образования и науки и подведомственных ему учреждений. Этот процесс, по его словам, может затронуть и государственный бюджет следующего года. Кроме того, кандидат намерен оценить возможности сокращения бюрократической нагрузки и устранения нормативных препятствий, которые осложняют работу образовательных учреждений.
Батня также обещает активнее привлекать отраслевые организации к принятию решений. Школы должны заранее узнавать о предстоящих изменениях и иметь возможность высказать свое мнение. Одним из первых шагов в этом направлении станет создание консультативного совета образовательной отрасли.
Руководители школ и учителя должны получать информацию о планируемых переменах непосредственно от министерства, а не узнавать о них из средств массовой информации, считает кандидат в министры.
Все намеченные задачи планируется закрепить в так называемом письме обязательств министра. В нем будут указаны конкретные поручения и сроки их выполнения. Батня подчеркнул, что главной целью образовательной политики должен оставаться ребенок, которому необходимо обеспечить стабильную и безопасную среду для развития.
Говоря о возможном составе своего министерского бюро, Батня пока не стал называть конкретные имена. По его словам, делать это до утверждения правительства Сеймом было бы некорректно. Он отметил лишь, что в команде будут работать специалисты, связанные со сферой образования, в том числе руководитель бюро.
Читайте продолжение после рекламы
До прихода в Сейм Батня руководил Икшкильской и Адажской средними школами. В 14-м Сейме он работал в Комиссии по образованию, культуре и науке, а также в подкомиссии по высшему образованию, науке и человеческому капиталу, где некоторое время занимал должность председателя.