В Латвии стали лучше жить: на это указывает цена ржаного хлеба
Сопоставив данные по зарплатам с ценой ржаного хлеба, компания Figure Baltic Advisory пришла к выводу, что в этом году на одну месячную зарплату в Латвии можно приобрести 837 килограммов ржаного хлеба, тогда как в 2005 году - 728 килограммов. Средняя зарплата за это время выросла более чем в четыре раза, а покупательная способность, выраженная в количестве ржаного хлеба, увеличилась на 15%.
Ржаной хлеб на протяжении столетий остается неотъемлемой частью повседневного и праздничного стола латышей и включен в Культурный канон Латвии. При этом он может служить простым и понятным каждому мерилом экономического благосостояния. В 2005 году килограмм ржаного хлеба стоил 0,71 евро, а в этом году - 2,85 евро, то есть его цена выросла примерно в четыре раза. За тот же период средняя зарплата, согласно исследованию компании, увеличилась с 517 до 2385 евро.
"О росте зарплат мы чаще всего говорим в процентах и евро, однако в повседневной жизни гораздо важнее то, что мы можем позволить себе на заработанные деньги. Если сравнить сегодняшнюю зарплату с той, что была двадцать лет назад, рост впечатляет. Вместе с тем, конечно, изменились и цены на товары и услуги. Ржаной хлеб в данном случае - одновременно символическое и очень практичное мерило, которое помогает показать разницу между ростом зарплат и фактической покупательной способности", - поясняет руководитель и ведущий консультант Figure Baltic Advisory Юрис Нимантс.
Данные за длительный период показывают, что соотношение зарплаты и цены ржаного хлеба отражает и разные этапы развития экономики Латвии - годы стремительного роста, экономический кризис, а также недавний период высокой инфляции. Например, в 2008 году на среднюю зарплату, зафиксированную в исследовании, можно было приобрести 851 килограмм ржаного хлеба, а в 2009 году - 709 килограммов. С 2016 по 2021 год, несмотря на рост зарплат, количество ржаного хлеба, которое можно было купить на одну месячную зарплату, оставалось сравнительно неизменным - около 800 килограммов.
За последние три года покупательная способность, выраженная в килограммах ржаного хлеба, постепенно восстанавливается: если в 2023 году на одну месячную зарплату можно было приобрести 708 килограммов ржаного хлеба, то в 2024 году - 734, в 2025 году - 763, а в этом году - уже 837 килограммов. По сравнению с 2023 годом рост составил более 18%.
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