"О росте зарплат мы чаще всего говорим в процентах и евро, однако в повседневной жизни гораздо важнее то, что мы можем позволить себе на заработанные деньги. Если сравнить сегодняшнюю зарплату с той, что была двадцать лет назад, рост впечатляет. Вместе с тем, конечно, изменились и цены на товары и услуги. Ржаной хлеб в данном случае - одновременно символическое и очень практичное мерило, которое помогает показать разницу между ростом зарплат и фактической покупательной способности", - поясняет руководитель и ведущий консультант Figure Baltic Advisory Юрис Нимантс.