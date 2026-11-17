Доля местных продуктов в магазинах Lidl продолжает увеличиваться
Розничная сеть Lidl Latvija планомерно расширяет сотрудничество с местными производителями. С момента выхода на латвийский рынок доля местных товаров в магазинах сети продолжает расти. Сейчас в постоянном ассортименте представлено около 200 таких товаров.
Еще пять лет назад, когда Lidl открыл первые магазины в Латвии, компания уже сотрудничала с местными производителями. С тех пор это сотрудничество ежегодно расширяется и охватывает различные категории продуктов питания как в постоянном ассортименте, так и в рамках специальных предложений.
"Хотя мы являемся международной компанией, в каждой стране особое внимание уделяем сотрудничеству с местными производителями. С каждым годом число наших местных партнеров растет. В этом году Lidl отмечает пятилетие работы в Латвии, и мы рады отпраздновать его вместе с местными производителями, которые развиваются вместе с компанией и поставляют свою продукцию не только в магазины Lidl в Латвии, но и в Эстонии, а также в Литве. Особенно приятно, что некоторые производители вышли на новый уровень и поставляют свою продукцию в магазины Lidl в других странах Европы", - подчеркивает член правления Lidl Latvija и руководитель департамента закупок Свен Сейдж (Sven Sage).
Большинство товаров в магазинах Lidl представлены под собственными торговыми марками компании, то есть эти бренды можно приобрести только в сети Lidl. При этом многие такие товары производятся в Латвии. Кроме того, в ассортименте есть продукция под собственными брендами производителей.
"Сейчас мы поставляем в магазины Lidl в Латвии яйца как под собственной торговой маркой сети, так и под нашим брендом OLUKSNE, дизайн которого недавно обновлен к 65-летию Alūksnes putnu ferma. Мы очень высоко оцениваем сотрудничество с Lidl, поскольку объемы поставок постоянно растут. Оно также помогло нам увеличить экспорт яиц не только в страны Балтии, но и в Словакию. В связи с ростом спроса нам пришлось расширить производственные мощности. В результате в Алуксне общая производительность достигла 180 млн яиц в год, и мы планируем увеличить ее еще больше", - рассказывает о развитии компании директор по маркетингу SIA Agrova Виктория Гулбе.
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Компания Gaļas nams - Ādaži сотрудничает с Lidl уже несколько лет, поставляя мясную продукцию. В этом году партнерство расширилось и охватило категорию готовых блюд. Сейчас в магазинах Lidl представлены 19 продуктов компании: 16 готовых блюд под брендом SuShef, в том числе семь видов салатов, шесть супов и три вторых блюда, а также три мясных продукта.
"Сотрудничество с Lidl позволило нам развить ассортимент готовых блюд, который стал для нас новым направлением деятельности. Многие годы мы были предприятием по переработке мяса, а теперь производим и готовые блюда. Салаты и основные блюда, приготовленные в Лиелварде, сегодня продаются во всех трех странах Балтии. Объемы производства выросли, и мы соответственно модернизировали производственные помещения, оборудование для производства и упаковки. Еще несколько лет назад мы только присматривались к этому направлению. Мы ценим то, что можем прийти со своими идеями и предложениями и быть услышанными. Требования Lidl к производителям неизменно высоки, но понятны, поскольку от этого выигрывают и продукт, и покупатель", - делится своим опытом член правления Gaļas nams - Ādaži Юрий Скрибис.
И в дальнейшем Lidl Latvija планирует расширять ассортимент местных товаров и развивать сотрудничество с новыми партнерами, предлагая покупателям в Латвии широкий выбор качественной продукции местного производства.