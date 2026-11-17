"Сотрудничество с Lidl позволило нам развить ассортимент готовых блюд, который стал для нас новым направлением деятельности. Многие годы мы были предприятием по переработке мяса, а теперь производим и готовые блюда. Салаты и основные блюда, приготовленные в Лиелварде, сегодня продаются во всех трех странах Балтии. Объемы производства выросли, и мы соответственно модернизировали производственные помещения, оборудование для производства и упаковки. Еще несколько лет назад мы только присматривались к этому направлению. Мы ценим то, что можем прийти со своими идеями и предложениями и быть услышанными. Требования Lidl к производителям неизменно высоки, но понятны, поскольку от этого выигрывают и продукт, и покупатель", - делится своим опытом член правления Gaļas nams - Ādaži Юрий Скрибис.