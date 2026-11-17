Решение премьер-министра Андриса Кулбергса подняться на сцену во время акции протеста "Кровавому зерну - нет!" в Екабпилсе с маленьким сыном на руках вызвало широкий общественный резонанс и бурные обсуждения в социальных сетях. Одни пользователи и политики обвинили премьера в том, что он использует ребенка для создания собственного публичного образа и даже прикрывается им. Другие, напротив, поспешили встать на защиту Кулбергса.