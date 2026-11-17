"Жена хотела купить новые туфли": премьер Кулбергс объяснил, почему вышел на сцену с сыном на руках
Премьер-министр Андрис Кулбергс оказался в центре бурной дискуссии после того, как выступил на протесте против транзита российского зерна с маленьким сыном на руках. Теперь он рассказал, что произошло перед выходом на сцену.
Решение премьер-министра Андриса Кулбергса подняться на сцену во время акции протеста "Кровавому зерну - нет!" в Екабпилсе с маленьким сыном на руках вызвало широкий общественный резонанс и бурные обсуждения в социальных сетях. Одни пользователи и политики обвинили премьера в том, что он использует ребенка для создания собственного публичного образа и даже прикрывается им. Другие, напротив, поспешили встать на защиту Кулбергса.
Теперь премьер-министр опубликовал в социальных сетях видео, в котором объяснил, что на самом деле произошло перед выступлением и почему он решил выйти на сцену вместе с сыном.
По словам Кулбергса, изначально он вообще не собирался посещать митинг. Вместо этого он хотел дать жене возможность немного отдохнуть от повседневных забот и спокойно подготовиться к праздникам, взяв на себя уход за маленьким сыном. "Жена хотела купить туфли, сходить в магазин. Я сказал: "Я побуду с малышом, никаких проблем", - рассказал премьер.
Однако дорога к месту проведения акции оказалась гораздо менее приятной, чем ожидалось. По пути ребенок ел хот-дог и пил какао, но вскоре ему стало плохо. Мальчика дважды вырвало, причем последний раз - незадолго до прибытия на место.
Как рассказал Кулбергс, испачканы оказались и автомобиль, и они сами. Пришлось срочно приводить себя в порядок. Ситуация была настолько неприятной, что одному из охранников даже пришлось одолжить премьеру свою водолазку.
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"Ребенка вырвало буквально перед выходом на сцену, он был очень напуган, и мне нужно было его успокоить. Он не был готов оставаться с кем-то другим", - объяснил Кулбергс.
Именно поэтому премьер решил подняться на сцену с сыном на руках, а не оставлять испуганного ребенка под присмотром другого человека.
Премьер хочет брать детей с собой на работу
Кулбергс также вспомнил, что в детстве часто сопровождал своего отца на различных мероприятиях. По его словам, это позволяло ему проводить больше времени с отцом, знакомиться с его повседневной жизнью и многому учиться.
Такой же опыт премьер хочет дать и своим детям. "Я тоже хочу, чтобы мой ребенок видел, что такое работа, что означают трудности, радости, печали, веселье и время, проведенное вместе", - объяснил он.
При этом Кулбергс подчеркнул, что семья и впредь останется для него приоритетом. Он намерен быть рядом с женой и детьми, когда им потребуется его поддержка.
Акция протеста "Нет кровавому зерну!" в Екабпилсе (07.11.2026)
Сотни людей в Екабпилсе протестовали против транзита российского зерна через Латвию.
Из-за чего проходил протест в Екабпилсе?
Напомним, 7 ноября в Екабпилсе состоялась организованная общественным активистом и фермером Гундарсом Калве акция протеста. Ее участники требовали от правительства полностью остановить транзит по латвийской железной дороге зерна из России и с оккупированных территорий Украины.
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Во время выступления Кулбергс заявил, что планируется внести в Сейм законопроект, который позволит Латвии остановить транзит российского зерна, запретив заключение новых договоров. По его словам, на следующей неделе должно состояться согласование инициативы между министерствами.
В то же время премьер напомнил, что односторонний запрет на уровне Латвии не станет устойчивым решением. Добиваться прекращения такого транзита необходимо совместно с Европейским союзом.