На прошлой неделе премьер-министр Андрис Кулбергс рассказал о финансовой ситуации в Латвии, заявив, что она тяжелая и сопряжена с огромными проблемами. "С 2016 по 2025 год экономика Латвии росла в реальном выражении несколько медленнее (15,9%), чем экономика Эстонии (18,4%), и значительно медленнее, чем экономика Литвы (34,7%). Уровень потребительских цен в Литве и Эстонии за этот период вырос на 58% и 61% соответственно, а в Латвии - несколько меньше (на 51%). С 2016 по 2025 год заработная плата на руки выросла на 72% в Эстонии, на 143% в Литве и на 113% в Латвии. Таким образом, заработная плата росла гораздо быстрее, чем уровень цен, а это значит, что покупательная способность выросла. Реальная производительность труда в Латвии за последние 10 лет выросла на 12,1%, в Эстонии - всего на 7,6%, а в Литве - на 24,4%", - отмечает Зоргенфрейя.