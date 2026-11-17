"Быстрые сокращения бюджета опасны": эксперт предупредила о рисках для экономики Латвии
Латвия за последние десять лет заметно отстала от Литвы по темпам экономического роста, но это еще не означает, что страну ждет крупный кризис. Экономисты объяснили, насколько тревожна ситуация и почему резкая экономия может навредить.
"Экономические индикаторы свидетельствуют о том, что развитие в Литве за последние 10 лет было быстрее, чем в Латвии и Эстонии. По некоторым показателям Латвия выглядит лучше, чем Эстония, по другим - хуже. В целом нельзя сказать, что за эти годы мы видели радикально другую динамику, чем у наших северных соседей, или что намечается какой-то крупный кризис", - говорит главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрейя.
На прошлой неделе премьер-министр Андрис Кулбергс рассказал о финансовой ситуации в Латвии, заявив, что она тяжелая и сопряжена с огромными проблемами. "С 2016 по 2025 год экономика Латвии росла в реальном выражении несколько медленнее (15,9%), чем экономика Эстонии (18,4%), и значительно медленнее, чем экономика Литвы (34,7%). Уровень потребительских цен в Литве и Эстонии за этот период вырос на 58% и 61% соответственно, а в Латвии - несколько меньше (на 51%). С 2016 по 2025 год заработная плата на руки выросла на 72% в Эстонии, на 143% в Литве и на 113% в Латвии. Таким образом, заработная плата росла гораздо быстрее, чем уровень цен, а это значит, что покупательная способность выросла. Реальная производительность труда в Латвии за последние 10 лет выросла на 12,1%, в Эстонии - всего на 7,6%, а в Литве - на 24,4%", - отмечает Зоргенфрейя.
После нескольких лет медленного роста латвийская экономика начала расти более энергично в 2025 году. В этом году валовой внутренний продукт (ВВП) не только растет быстрее, чем в прошлом году, но и демонстрирует самые высокие темпы роста в странах Балтии (3%). В следующем году Swedbank прогнозирует замедление темпов роста до 2,2%.
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"Хотя темпы роста в этом году высоки, по данным Министерства финансов, латвийская экономика в настоящее время работает ниже своего потенциала. Разрыв между фактическим и потенциальным объемом производства отрицательный, то есть фактический объем экономики меньше того, чего экономика могла бы достичь при полном использовании своих ресурсов. В контексте заявлений премьер-министра это означает, что планируется проциклическая фискальная политика - в бюджете заложены значительные меры жесткой экономии в то время, когда экономика уже и так работает не на полную мощность. В среднесрочной перспективе необходима консолидация бюджета, поскольку долг и расходы на его обслуживание растут. Однако в таких условиях быстрые сокращения бюджета могут привести к быстрому и нежелательному замедлению экономики", - говорит экономист.
Последние 10 лет показали, что государственные финансы должны быть сбалансированы, поскольку кризисы следуют один за другим. "Государственные финансы выходили за пределы своих рамок как по обоснованным, так и по не столь обоснованным причинам, и тенденция отрицательная. Поэтому ни один сценарий не был бы полным без мер стабилизации". Кроме того, необходимо учитывать демографические тенденции и тот факт, что пересмотр бюджетных расходов в большей или меньшей степени назревал уже давно. Повышение налогов было бы непопулярным шагом, который нанес бы ущерб экономике, хотя полностью избежать его вряд ли удастся. Скорее, это означает, что основные налоги повышаться не будут", - говорит экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис.