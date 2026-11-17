На пресс-конференции Кулбергс рассказал, что судьба МКЭ еще оценивается совместно с руководством министерства и Государственной канцелярией, однако, по его мнению, министерство в свое время было создано искусственно, поэтому необходимо проанализировать распределение его функций. В то же время он подчеркнул, что этот план не связан с недовольством работой министерства.