Кулбергс рассказал, что будет с Министерством климата и энергетики, которое "было создано искусственно"
Выдвинутый на пост премьер-министра Андрис Кулбергс во вторник, представляя состав и приоритеты нового правительства, заявил, что одной из первых задач нового правительства будет реорганизация Министерства климата и энергетики (МКЭ).
До завершения этой реорганизации политический надзор за отраслью мог бы взять на себя сам глава правительства или один из министров нового правительства. Решение о том, кто возьмет на себя политическое руководство МКЭ, будет принято после того, как Сейм утвердит новое правительство.
На пресс-конференции Кулбергс рассказал, что судьба МКЭ еще оценивается совместно с руководством министерства и Государственной канцелярией, однако, по его мнению, министерство в свое время было создано искусственно, поэтому необходимо проанализировать распределение его функций. В то же время он подчеркнул, что этот план не связан с недовольством работой министерства.
"Министерство климата и энергетики - хорошее министерство как таковое. Я очень высоко ценю работу как госсекретаря, так и собранной ею команды", - сказал Кулбергс, добавив, что ищется лучшее решение, как перенять и распределить функции министерства.
По словам Кулбергса, изменения связаны также с намерением сократить аппарат госуправления и пересмотреть функции во всем госуправлении. Он сказал, что новое правительство планирует провести всеобъемлющий аудит функций, чтобы понять, какие функции следует сохранить, какие изменить, а какие можно ликвидировать, а также шире внедрять решения искусственного интеллекта в государственном управлении.
Ранее сообщалось, что выдвинутый на должность премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список", AS) во вторник представил состав нового правительства и обозначил его основные цели. Особенностью будущего кабинета станет участие нескольких беспартийных специалистов, которым доверено руководство важными государственными отраслями.