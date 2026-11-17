Особое внимание уделяется Тайваню. Журнал напоминает о сообщениях, согласно которым председатель КНР Си Цзиньпин поставил китайским вооруженным силам задачу быть готовыми к возможной операции против острова к 2027 году. Однако готовность армии к военной операции не означает, что решение о ее начале уже принято. The Economist рассматривает риск конфликта и отмечает, что современные технологии, прежде всего беспилотники, изменили характер военных действий.