2027-й станет годом войн, экономических потрясений и климатических катастроф: прогноз The Economist
Британский журнал The Economist представил обложку ежегодного спецвыпуска The World Ahead 2027, посвященного главным событиям и угрозам предстоящего года. Прогноз получился тревожным: политические потрясения, риск финансового кризиса, новые конфликты, рекордная жара и стремительное развитие искусственного интеллекта. При этом некоторые сценарии, по мнению аналитиков, могут серьезно изменить привычный мировой порядок.
17 ноября The Economist представил главные темы своего ежегодного прогноза. Специальный выпуск войдет в номер журнала от 21 ноября, а с 26 ноября будет продаваться отдельно.
Редакция выделила десять направлений, которые, по ее оценке, будут определять мировую повестку в 2027 году. Среди них - последствия войны с Ираном, напряженность вокруг Тайваня, долговые проблемы развитых стран, климатические изменения и растущие риски, связанные с искусственным интеллектом.
Трамп и начало новой политической эпохи
Одной из центральных тем прогноза стала политическая ситуация в США. По мнению редактора The World Ahead Тома Стэндеджа, эпоха Дональда Трампа постепенно подходит к завершению, однако американский президент не собирается терять политическое влияние.
После перехода обеих палат Конгресса под контроль демократов, как предполагает Стэндедж, Трамп может действовать еще более непредсказуемо. Журнал ожидает новых президентских указов, судебных споров и возможных военных инициатив.
"Эпоха после Трампа начинается. Но не ждите, что президент уйдет тихо", - заявил Стэндедж.
В 2027 году, по оценке издания, усилится борьба за политическое наследие Трампа и за то, каким будет американский курс после его президентства.
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Новые войны и опасность вокруг Тайваня
Еще одна тревожная тема - последствия войны с Ираном. The Economist предполагает, что они продолжат влиять на мировую экономику, энергетические рынки и международные отношения. Отдельную угрозу представляет продовольственная безопасность. Дефицит удобрений и нарушение привычных торговых связей могут осложнить ситуацию с поставками продовольствия в разных регионах мира.
Особое внимание уделяется Тайваню. Журнал напоминает о сообщениях, согласно которым председатель КНР Си Цзиньпин поставил китайским вооруженным силам задачу быть готовыми к возможной операции против острова к 2027 году. Однако готовность армии к военной операции не означает, что решение о ее начале уже принято. The Economist рассматривает риск конфликта и отмечает, что современные технологии, прежде всего беспилотники, изменили характер военных действий.
Финансовые потрясения и возможный кризис искусственного интеллекта
В экономической части прогноза журнал предупреждает о растущей долговой нагрузке развитых стран. Правительства продолжают тратить больше, чем позволяют их доходы, а стоимость обслуживания государственного долга увеличивается.
Особенно уязвимой может оказаться Франция. В 2027 году там пройдут президентские выборы, и возможная победа Марин Ле Пен, по оценке The Economist, способна вызвать серьезные политические и финансовые потрясения в Европейском союзе.
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Отдельный риск связан с искусственным интеллектом. Компании вкладывают огромные средства в его развитие, зачастую привлекая заемное финансирование. Журнал предупреждает об опасности финансового обвала в этом секторе, а также о растущих политических угрозах и рисках для кибербезопасности.
Рекордная жара, пожары и проблемы с продовольствием
Климатический прогноз The Economist тоже выглядит тревожно. Издание допускает, что 2027 год может вновь оказаться самым жарким за всю историю наблюдений. Авторы ожидают новых засух, лесных пожаров и волн экстремальной жары. Дополнительную угрозу представляет возможное развитие особенно сильного Эль-Ниньо - климатического явления, влияющего на погоду во многих регионах планеты.
На фоне климатических изменений и последствий войны с Ираном под угрозой может оказаться продовольственная безопасность миллионов людей.
В то же время The Economist обращает внимание на ускоренное развитие возобновляемой энергетики. Стремление государств снизить зависимость от нестабильных мировых рынков нефти и газа может стимулировать инвестиции в альтернативные источники энергии.
Не только катастрофы: лекарства, космос и новые технологии
Несмотря на тревожную обложку, прогноз The Economist не ограничивается войнами и кризисами. Журнал ожидает дальнейшего распространения препаратов для снижения веса, таких как Ozempic, и изменений в потребительских привычках. По мнению авторов, популярность таких средств уже влияет на расходы людей на одежду, косметику и фитнес.
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Еще одной темой станет удешевление космических запусков. The Economist предполагает, что Starship компании SpaceX начнет регулярно выводить спутники на орбиту, а первая частная космическая станция будет запущена в космос. В перспективе все серьезнее могут обсуждаться проекты размещения центров обработки данных на орбите.
Наконец, изменения ожидают и киноиндустрию. Голливуду предстоит искать новые способы привлечения зрителей на фоне популярности малобюджетных проектов независимых авторов.