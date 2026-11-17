Женщина 5 часов находила только мусор, пока не выкопала золотой крест стоимостью в десятки тысяч долларов
58-летняя британка Шелли Казинс, увлеченная поиском старинных предметов, уже почти потеряла надежду найти что-нибудь ценное, когда ее металлоискатель неожиданно подал сигнал. Женщина выкопала из земли небольшой крест, который сначала приняла за дешевую бижутерию. Но вскоре выяснилось, что в ее руках оказалось настоящее средневековое сокровище, стоимость которого может превышать 20 тысяч фунтов стерлингов.
Необычная находка была сделана еще в августе на острове Шеппи в британском графстве Кент, однако подробности истории получили широкую огласку в ноябре, сообщает Fox News.
Шелли Казинс, бабушка пятерых внуков, увлеклась поиском старинных предметов с металлоискателем четыре года назад. Несколько раз в год она отправляется на поиски вместе с другими энтузиастами.
В тот день женщина присоединилась к группе Medway History Finders, исследовавшей недавно вспаханное фермерское поле. Однако удача долго обходила ее стороной: на протяжении пяти часов прибор обнаруживал лишь мусор и ничего интересного.
"Все утро было довольно тихо, а потом я услышала сигнал. До этого мне попадался только мусор. Я подумала, что это дешевая бижутерия, потому что даже представить не могла, что когда-нибудь найду нечто подобное", - рассказала Шелли.
Женщина начала копать и примерно на глубине 30 сантиметров обнаружила небольшой золотистый крест. Не придав находке особого значения, она вернулась в лагерь, где собирались остальные участники поисков.
Именно там коллеги объяснили ей, что крест сделан из настоящего золота и, вероятно, представляет огромную историческую ценность. "Это мечта любого человека, который занимается поисками с металлоискателем. Такое находят лишь раз в жизни", - призналась британка.
Эксперты определили, что находка представляет собой средневековый золотой крест-реликварий весом 10,6 грамма.
Читайте продолжение после рекламы
На одной стороне украшения изображено распятие Иисуса Христа, а на другой - Дева Мария с младенцем Иисусом. У креста есть специальное крепление, позволяющее открывать его. Подобные предметы использовались для хранения религиозных реликвий. Однако Шелли решила не открывать крест самостоятельно, опасаясь повредить хрупкую старинную вещь.
Особенно ее поразило то, что украшение вообще сохранилось после многолетней обработки земли сельскохозяйственной техникой.
"Меня очень радует, что я его спасла. Если бы плуг прошел по этому месту еще раз, он мог бы зацепить крест и разломать его пополам", - рассказала женщина.
Находка может стоить целое состояние, но есть одна проблема
Предварительные оценки, появившиеся в интернете, указывают, что стоимость креста может составлять не менее 20 тысяч фунтов стерлингов - примерно 27 тысяч долларов. Однако официальная оценка пока не проведена.
Артефакт передан для изучения специалистам Британского музея. Если он будет приобретен в рамках процедуры признания находки сокровищем, вознаграждение предполагается разделить между Шелли и владельцем земельного участка.
Сама женщина признается, что известие о необходимости расстаться с находкой ее расстроило.
Читайте продолжение после рекламы
"Я люблю хранить все, что нахожу. И понимаю, что, скорее всего, больше никогда его не увижу", - рассказала она.
Тем не менее Шелли надеется, что крест окажется в музее, где его смогут увидеть другие люди.
Есть у этой истории и еще одна интригующая деталь. Остров Шеппи связан с историей английского короля Генриха VIII и Анны Болейн, которые посещали местный замок в XVI веке. Шелли допускает, что ее находка может иметь отношение к той эпохе.