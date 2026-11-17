СК подтвердил повреждение Крымского моста и возбудил дело о теракте «16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи БПЛА, в результате чего имеются повреждения конструкции. <...> Возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — заявили в ведомстве. ⚪️ Последствия атаки. Украинский OSINT-аналитик Dnipro Osint визуализировал поврежденный Крымский мост после атаки. В результате многочисленных попаданий обрушился арочный пролет автомобильной части моста длиной более 270 м. Также повреждено ж/д полотно. На данный момент движение по автомобильной части моста полностью перекрыто, также приостановлено движение поездов и автомобилей. Водителей призывают воздержаться от поездок между Краснодарским краем и аннексированным Крымом. OSINT-аналитик Intelschizo пишет, что если рухнувшие конструкции перекрыли проход под мостом, корабли не смогут свободно проходить через Керченский пролив. Экс-депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что Крымский мост был поражен не только беспилотниками, но и ракетой «Фламинго». Он опубликовал видео удара по мосту с боеприпаса. Z-блогер Fighterbomber заявил, что в ходе двух атак по Крымскому мосту было более ста попаданий. Военкор Борис Рожин утверждает, что на восстановление моста уйдет несколько месяцев, но после предыдущих атак были подготовлены запасные пролеты.