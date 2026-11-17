В результате атаки украинских дронов и ракет обрушилась часть Крымского моста
Крымский мост мог получить настолько серьезные повреждения, что движение по нему не представляется возможным. Украинские ракеты и дроны, предположительно, обрушили пролет длиной более 270 метров и повредили железнодорожные пути.
Украинские вооруженные силы во время повторной атаки на Крымский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымским полуостровом, использовали крылатые ракеты "Фламинго". Сообщается, что мост получил очень серьезные повреждения.
Силы обороны Украины во время повторной воздушной атаки на незаконно построенный Крымский мост, предположительно, использовали не только беспилотники большой дальности, но и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".
В социальных сетях опубликовано множество фотографий и видеозаписей, на которых, как утверждается, запечатлены украинские удары по Крымскому мосту вечером 16 ноября и в ночь на 17 ноября.
Украинская компания Fire Point, производящая ракеты "Фламинго", официально не подтвердила, что в этот раз для удара по Крымскому мосту использовались ее изделия. Однако, как отмечают авторы публикаций, анализ видеозаписей позволяет предположить, что это могли быть ракеты FP-5.
По распространяемой информации, украинские вооруженные силы атаковали Крымский мост как 16, так и 17 ноября. Утверждается, что после первого удара конструкция получила серьезные, но не критические повреждения, а после второй атаки была полностью разрушена арка моста, предназначенная для автомобильного движения.
В последние месяцы Крымский мост использовался главным образом для снабжения российских оккупационных войск на полуострове. Это происходило после того, как украинские вооруженные силы в мае и июле этого года ударами беспилотников, как сообщается, заблокировали сухопутный коридор снабжения из России в Крым.
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Обрушился пролет арки длиной более 270 метров, повреждена и железная дорога
После атаки украинских вооруженных сил в ночь на 17 ноября Крымский мост, как утверждается, получил серьезные повреждения, затронувшие как автомобильную, так и железнодорожную части сооружения.
OSINT-аналитик Dnipro Osint опубликовал видео с 3D-реконструкцией последствий удара.
СК подтвердил повреждение Крымского моста и возбудил дело о теракте «16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи БПЛА, в результате чего имеются повреждения конструкции. <...> Возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — заявили в ведомстве. ⚪️ Последствия атаки. Украинский OSINT-аналитик Dnipro Osint визуализировал поврежденный Крымский мост после атаки. В результате многочисленных попаданий обрушился арочный пролет автомобильной части моста длиной более 270 м. Также повреждено ж/д полотно. На данный момент движение по автомобильной части моста полностью перекрыто, также приостановлено движение поездов и автомобилей. Водителей призывают воздержаться от поездок между Краснодарским краем и аннексированным Крымом. OSINT-аналитик Intelschizo пишет, что если рухнувшие конструкции перекрыли проход под мостом, корабли не смогут свободно проходить через Керченский пролив. Экс-депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что Крымский мост был поражен не только беспилотниками, но и ракетой «Фламинго». Он опубликовал видео удара по мосту с боеприпаса. Z-блогер Fighterbomber заявил, что в ходе двух атак по Крымскому мосту было более ста попаданий. Военкор Борис Рожин утверждает, что на восстановление моста уйдет несколько месяцев, но после предыдущих атак были подготовлены запасные пролеты.— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) November 17, 2026
Согласно представленной реконструкции, обрушился арочный пролет автомобильной части моста длиной более 270 метров. Кроме того, обнаружены повреждения железнодорожного полотна. По информации OSINT-аналитика, движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту полностью остановлено. Также прекращено движение судов через Керченский пролив.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Крымский мост будет восстановлен. "Будет намечен план, конкретный план. Будет определена очередность, временные рамки работ по восстановлению. Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего", - сказал представитель Кремля.
Это третья крупная атака на Крымский мост с начала большой войны. В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик со взрывчаткой, разрушив несколько пролетов. В июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники, тогда погибла семья из Белгородской области. Кроме того, в июне 2025 года ВСУ заявляли, что провели операцию по подводному подрыву опор Крымского моста. Власти РФ признали факт взрыва, но заявили тогда, что мост повреждения не получил.