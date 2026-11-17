Объемы розничной торговли в Латвии, без учета топлива, достигли самого высокого уровня за 18,5 года. В августе показатель шестимесячной тенденции свидетельствовал о росте на 4,1% в годовом выражении. Особенно активно жители совершали покупки в интернете, где объемы продаж выросли на 11%. Столь же быстро росла торговля спортивными товарами и игрушками, а продажи мебели и домашнего текстиля увеличились на 7%.