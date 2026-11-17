Развитие латвийской экономики приятно удивило специалистов. Но действительно ли все так хорошо?
Экономика Латвии в этом году демонстрирует самый сильный рост за последние четыре года, а объемы промышленного производства достигли исторического максимума. Банк Citadele повысил прогноз роста ВВП Латвии на 2026 год с 1,8% до 2,2%, а в следующем году ожидается рост на 2,3%. Правда, не все так хорошо - есть и тревожные сигналы.
Во втором квартале этого года ВВП Латвии увеличился на 3,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продемонстрировав самые высокие темпы роста за четыре года. Это почти втрое выше среднего показателя еврозоны, где экономика выросла на 1,2%. Кроме того, Латвия вошла в шестерку самых быстрорастущих экономик Европейского союза, свидетельствует анализ экономики стран Балтии, подготовленный банком Citadele.
Строительство: тревожные сигналы
Прогнозы для строительной отрасли становятся все более сдержанными. Во втором квартале этого года объем начатого строительства зданий сократился на 29% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметный спад наблюдается в сегменте нежилых зданий, тогда как объем начатого строительства многоквартирных домов вырос на 39%.
"В сегменте многоквартирных домов активность остается высокой, однако запуск новых промышленных и коммерческих проектов замедляется. Это важный сигнал, поскольку влияние принимаемых сегодня инвестиционных решений на строительную активность мы увидим в следующем году", - отмечает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Жители по-прежнему осторожны
Объемы розничной торговли в Латвии, без учета топлива, достигли самого высокого уровня за 18,5 года. В августе показатель шестимесячной тенденции свидетельствовал о росте на 4,1% в годовом выражении. Особенно активно жители совершали покупки в интернете, где объемы продаж выросли на 11%. Столь же быстро росла торговля спортивными товарами и игрушками, а продажи мебели и домашнего текстиля увеличились на 7%.
Однако покупательная способность жителей восстанавливается умеренно. Затраты на рабочую силу во втором квартале выросли на 4,1%, тогда как инфляция в сентябре составила 3%. Это означает, что рост реальных доходов сравнительно невелик и позволяет поддерживать потребление, но пока не способствует его существенному ускорению.
Читайте продолжение после рекламы
Промышленность ставит рекорды
Один из главных двигателей экономического роста - обрабатывающая промышленность, объемы производства которой в августе достигли исторического максимума. Показатель шестимесячной тенденции свидетельствовал о росте выпуска на 6,4% в годовом выражении. Особенно быстро росли производство металлических изделий (+22%), химическая промышленность (+20%), производство электроники (+20%) и машиностроение (+14%).
Положительные тенденции наблюдаются и на основных экспортных рынках Латвии. Настроения в промышленности Германии и Швеции достигли лучшего уровня за последние три года, что создает более благоприятные условия для латвийских экспортеров. Однако промышленная активность в Германии остается сравнительно слабой, поэтому резкого роста внешнего спроса пока не ожидается.
Риски сохранятся
Банк Citadele прогнозирует, что в 2027 году экономика Латвии вырастет на 2,3%, а инфляция снизится с прогнозируемых в этом году 3,6% до 3,3% в следующем.
Среди стран Балтии в 2026 году самый быстрый рост прогнозируется в Литве - 2,9%, за ней следуют Эстония с 2,3% и Латвия с 2,2%. В свою очередь, в 2027 году Латвия по темпам роста может обогнать Литву, а Эстония - стать самой быстрорастущей экономикой Балтии.
Читайте продолжение после рекламы
"Экономика Латвии вернулась к росту, однако результаты следующего года во многом будут зависеть от того, удастся ли сохранить рост промышленности и восстановить инвестиционную активность. Высокие цены на энергоресурсы, стоимость финансирования и колебания внешнего спроса по-прежнему остаются главными рисками", - подытоживает Карлис Пургайлис.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что цена на природный газ превысила критическую отметку. Что это значит для Латвии?