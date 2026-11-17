Гулбе пояснила, что, скорее всего, в конце этого года статистически цены на продукты будут ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что год назад на некоторые продукты еще распространялась стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС), а не сниженная, которая действует сейчас. Кроме того, в конце года в магазинах обычно бывает много акций.