К сожалению, новости нерадостные: в следующем году продукты в Латвии могут подорожать
Что нас ждет в последние месяцы этого года и в начале следующего с точки зрения цен на продукты? С таким вопросом портал Jauns.lv обратился к руководителю отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуне Гулбе.
Гулбе пояснила, что, скорее всего, в конце этого года статистически цены на продукты будут ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с тем, что год назад на некоторые продукты еще распространялась стандартная ставка налога на добавленную стоимость (НДС), а не сниженная, которая действует сейчас. Кроме того, в конце года в магазинах обычно бывает много акций.
"Но я думаю, что в следующем году [цены на продукты] все-таки пойдут вверх. По сути, цены не снизились. Просто во многих случаях был значительно уменьшен НДС".
Сниженная ставка НДС заметно влияет на стоимость продуктов, особенно дорогих. Например, птица при сниженной ставке НДС стоит значительно дешевле, чем раньше, когда на нее распространялась стандартная ставка налога. "Люди выбирают и сравнивают цены на полках магазинов".