Посольство США в Риге предупредило об угрозах безопасности в Европе в преддверии Рождества
В преддверии рождественских и новогодних праздников посольство США в Риге выпустило предупреждение о возможных угрозах безопасности в Европе. Американских граждан призывают быть особенно осторожными на праздничных ярмарках, массовых мероприятиях и в популярных туристических местах.
Предупреждение было опубликовано 16 ноября 2026 года и распространяется на всю Европу, а не только на Латвию. В посольстве отмечают, что в период зимних праздников большие скопления людей могут представлять интерес для террористических группировок и преступников.
По информации американского дипломатического представительства, террористы, в том числе действующие в одиночку, могут совершать нападения практически без предупреждения. Потенциальными целями могут стать рождественские ярмарки, транспортные узлы, торговые центры, религиозные учреждения и другие общественные места.
Особое внимание - рождественским ярмаркам и массовым мероприятиям
Посольство США рекомендует американским гражданам проявлять повышенную бдительность при посещении праздничных фестивалей, концертов, ярмарок и других мероприятий, собирающих большое количество людей.
Особенно внимательно следует относиться к окружающей обстановке в популярных туристических районах и местах массового скопления людей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо выполнять указания полиции, спасателей и других ответственных служб. При этом в предупреждении не говорится о какой-либо конкретной готовящейся атаке в Латвии или другой европейской стране. Речь идет об общих мерах предосторожности в период повышенной туристической активности.
Предупредили также о возможных проблемах с авиарейсами
Помимо террористических угроз, американское посольство обращает внимание на возможные нарушения транспортного сообщения и привычного ритма жизни в европейских странах.
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В дипломатическом представительстве отмечают, что в последние месяцы в Европе участились забастовки и демонстрации, которые могут повлиять на работу общественного транспорта и других служб.
Отдельно упоминаются события ноября, когда в ряде европейских стран поступали ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах, направленные против гражданской авиации. Эти инциденты привели к сбоям в расписании авиарейсов. Поэтому путешественникам рекомендуют заранее проверять информацию о рейсах, следить за местными новостями и учитывать вероятность непредвиденных изменений в поездках.
Что рекомендует посольство США?
В опубликованном предупреждении американским гражданам советуют сохранять бдительность и соблюдать основные меры личной безопасности. В частности, рекомендуется избегать демонстраций и мест, где наблюдается повышенная активность полиции, не привлекать к себе лишнего внимания и внимательно следить за личными вещами в общественных местах.
Перед поездкой следует связаться с авиакомпанией и уточнить, нет ли изменений в расписании. Если в аэропорту, общественном здании или другом месте объявлена эвакуация, необходимо выполнять указания сотрудников и экстренных служб.
Посольство также рекомендует сообщать родственникам и близким о планах поездок, поддерживать с ними связь и регулярно знакомиться с местными новостями.
Американским гражданам, находящимся за рубежом, дополнительно предлагают зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program, позволяющей получать актуальные уведомления о безопасности в стране пребывания.