Особенно внимательно следует относиться к окружающей обстановке в популярных туристических районах и местах массового скопления людей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо выполнять указания полиции, спасателей и других ответственных служб. При этом в предупреждении не говорится о какой-либо конкретной готовящейся атаке в Латвии или другой европейской стране. Речь идет об общих мерах предосторожности в период повышенной туристической активности.