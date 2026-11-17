У airBaltic могут закончиться деньги уже в декабре - в таком случае национальной авиакомпании грозит ликвидация
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic может остаться без денег уже в первой половине декабря. Без дополнительного финансирования перевозчик будет вынужден прекратить работу и начать ликвидацию. Теперь его будущее зависит от решения американского суда, который должен определить условия получения новых кредитов.
Об этом говорится в документах, представленных airBaltic в суд по делам о несостоятельности Южного округа Нью-Йорка. В понедельник, 16 ноября, авиакомпания направила в суд ответ на возражения нескольких держателей обеспеченных облигаций, срок погашения которых наступает в 2029 году. Они выступают против предоставления новым кредиторам более высокого приоритета залога на активы компании. airBaltic настаивает, что без оставшихся траншей финансирования в рамках процедуры Chapter 11, известного как DIP (debtor-in-possession), компания не сможет продолжать работу и реализовать план реструктуризации.
Вице-президент финансовой консалтинговой компании Seabury Global Aviation Advisors Стефан Красцев, представляющий интересы airBaltic, в дополнительном заявлении для суда сообщил, что изучил прогнозы деятельности и денежных потоков авиакомпании. По его оценке, без оставшегося DIP-финансирования денежные средства airBaltic могут иссякнуть в первой половине декабря.
Это поставит компанию в ситуацию, когда она не сможет финансировать дальнейшую деятельность. В результате ей придется приступить к ликвидации, что нанесет существенный ущерб как самой авиакомпании, так и ее кредиторам.
Почему авиакомпания не может получить деньги?
Для получения оставшегося финансирования airBaltic необходимо разрешение суда предоставить новым кредиторам более высокий приоритет залоговых прав на активы, которые уже заложены в пользу держателей облигаций с погашением в 2029 году. Речь идет о втором транше DIP-финансирования на сумму до 125 млн евро и третьем транше - до 50 млн евро.
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Несколько держателей облигаций выступили против такого решения. В свою очередь, доверительный управляющий облигационеров и распорядитель залога U.S. Bank Trustees Limited уведомил суд о сохранении своих прав.
В airBaltic утверждают, что в процессе поиска DIP-финансирования компания получила три предложения от потенциальных кредиторов. Все они требовали предоставить им более высокий приоритет залога по сравнению с держателями существующих облигаций. Даже после начала процедуры Chapter 11 авиакомпания продолжала искать альтернативные варианты привлечения средств, однако предложений, которые не предусматривали бы такого условия, получить не удалось.
При этом airBaltic предлагает дополнительные гарантии для защиты интересов держателей облигаций. В частности, им могут предоставить залоговые права более низкого приоритета на дополнительные активы: восемь самолетов Airbus A220, семь запасных двигателей и авиационный тренажер. Также предлагается заменить существующее обеспечение другими залоговыми правами.
Достаточность этих гарантий и возможность предоставления новым кредиторам более высокого приоритета залога еще предстоит оценить суду.
Сколько могут потерять держатели облигаций?
В своем заявлении Стефан Красцев также сравнил стоимость обеспечения держателей облигаций при разных сценариях развития событий. По его расчетам, если airBaltic продолжит работать, стоимость нынешнего залога облигационеров составит около 251 млн евро. В случае ликвидации авиакомпании эта сумма может сократиться до 28,5-56,1 млн евро.
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Есть и третий сценарий: авиакомпания продолжает деятельность, но новым DIP-кредиторам предоставляется более высокий приоритет залога. В таком случае после удовлетворения требований новых финансистов держателям облигаций может остаться около 74,1 млн евро.
Общие требования DIP-кредиторов в этом сценарии Красцев оценивает в 432 млн евро. Эта сумма складывается из 350 млн евро основного финансирования и предусмотренной договором минимальной доходности в размере 82 млн евро. Этими расчетами airBaltic обосновывает свою позицию: продолжение работы с привлечением дополнительного финансирования может оказаться для держателей облигаций выгоднее, чем ликвидация перевозчика.
Судебное разбирательство перенесли на декабрь
Тем временем большинство DIP-кредиторов согласилось продлить один из сроков, предусмотренных условиями финансирования. Согласно договоренности, airBaltic должна до 4 декабря либо до дня, предшествующего запросу второго транша финансирования, если он наступит раньше, представить суду заявление о расторжении договоров аренды самолетов в соответствии с планом реструктуризации флота.
Основное судебное заседание по вопросу предоставления новым кредиторам более высокого приоритета залоговых прав, первоначально запланированное на 17-18 ноября, перенесено на 9 декабря. При необходимости оно продолжится 10 декабря. На 17 ноября назначено обсуждение текущего статуса вопроса DIP-финансирования.