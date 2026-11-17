Об этом говорится в документах, представленных airBaltic в суд по делам о несостоятельности Южного округа Нью-Йорка. В понедельник, 16 ноября, авиакомпания направила в суд ответ на возражения нескольких держателей обеспеченных облигаций, срок погашения которых наступает в 2029 году. Они выступают против предоставления новым кредиторам более высокого приоритета залога на активы компании. airBaltic настаивает, что без оставшихся траншей финансирования в рамках процедуры Chapter 11, известного как DIP (debtor-in-possession), компания не сможет продолжать работу и реализовать план реструктуризации.