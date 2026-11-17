Согласно результатам опроса, 83% респондентов в странах Европейского союза считают, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, если США сократят свое участие. При этом 78% опрошенных в государствах ЕС выступают за развитие европейских оборонных возможностей, а 71% поддерживают идею создания европейской армии. Однако готовность увеличивать расходы на оборону оказывается ниже, когда речь заходит о возможном сокращении финансирования здравоохранения или социальной защиты.