Латвия оказалась на последнем месте среди 14 стран по вере в способность Европы защитить себя без США
Жители Латвии оказались самыми скептически настроенными среди участников масштабного международного исследования, посвященного безопасности Европы. Новый опрос GLOBSEC Trends 2026 показал, что лишь небольшая часть населения страны верит в способность европейских государств обеспечить собственную безопасность без серьезной поддержки США.
Международная аналитическая организация GLOBSEC 13 ноября опубликовала результаты исследования общественного мнения, охватившего 14 стран Европы и Северной Америки. В центре внимания оказались вопросы обороны, доверия к союзникам, отношения к Организации Североатлантического договора (НАТО) и готовности государств самостоятельно реагировать на возможные угрозы.
Одним из наиболее показательных результатов стало отношение жителей к способности Европы обеспечить собственную безопасность без существенной помощи Соединенных Штатов. В Латвии в это верят только 38% опрошенных - самый низкий показатель среди всех 14 стран, участвовавших в исследовании.
Латвия оказалась позади даже ближайших соседей
Для сравнения, в Литве уверенность в способности Европы самостоятельно обеспечить безопасность выразили 52% респондентов, а в Эстонии - 46%. Таким образом, разница между Латвией и Литвой составила 14 процентных пунктов, а между Латвией и Эстонией - восемь.
В других европейских странах отношение к этому вопросу также оказалось более оптимистичным. В Великобритании самостоятельные оборонные возможности Европы положительно оценили 59% опрошенных, во Франции - 54%, в Германии - 53%, в Румынии - 52%, в Болгарии - 51%.
В Словакии такой позиции придерживаются ровно 50% жителей, в Польше - 48%, в Венгрии - 46%, а в Чехии и Украине - по 45%.
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В США способность европейских государств обеспечить свою безопасность без серьезной американской поддержки признают 56% опрошенных.
В среднем среди европейских участников исследования этот показатель составил 49%. Следовательно, Латвия отстает от общеевропейского результата на 11 процентных пунктов.
Только 23% жителей Латвии считают страну готовой к серьезному кризису
Однако недоверие касается не только способности Европы действовать без США. Исследование выявило достаточно низкую оценку готовности самой Латвии к возможным чрезвычайным ситуациям.
Всего 23% опрошенных жителей страны считают, что Латвия подготовлена к серьезному кризису или войне. При этом менее половины респондентов воспринимают Соединенные Штаты как надежного партнера в сфере безопасности.
Несмотря на такую оценку, жители Латвии поддерживают усиление европейской обороны. За создание собственной армии Европейского союза выступают 73% опрошенных, а примерно три четверти считают необходимым развивать оборонные возможности ЕС параллельно с НАТО.
Европейцы хотят усилить оборону, но сомневаются в своих возможностях
В исследовании GLOBSEC прослеживается противоречие между желанием европейцев самостоятельно отвечать за безопасность и их уверенностью в реальных возможностях своих государств.
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Согласно результатам опроса, 83% респондентов в странах Европейского союза считают, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, если США сократят свое участие. При этом 78% опрошенных в государствах ЕС выступают за развитие европейских оборонных возможностей, а 71% поддерживают идею создания европейской армии. Однако готовность увеличивать расходы на оборону оказывается ниже, когда речь заходит о возможном сокращении финансирования здравоохранения или социальной защиты.
Еще один результат исследования касается личной готовности граждан к защите государства. В общей сложности 62% опрошенных в 14 странах заявили, что готовы защищать свою страну в случае нападения. Но только 34% считают, что их государство подготовлено к серьезному кризису безопасности или войне.
Насколько европейцы доверяют США?
Опрос также показал, что отношение к Соединенным Штатам среди европейцев неоднозначно. С одной стороны, 77% считают американское участие в обеспечении европейской безопасности важным, а 65% положительно оценивают присутствие американских военных в Европе.
С другой стороны, только 54% опрошенных европейцев воспринимают США как надежного партнера в сфере безопасности. Более того, 35% считают Соединенные Штаты угрозой безопасности собственной страны.
Особенно выделяется Германия, где такого мнения придерживаются 52% респондентов. Это единственная страна в исследовании, в которой большинство опрошенных рассматривают США как угрозу национальной безопасности. При этом 53% немцев считают, что Европа способна обеспечить собственную безопасность без серьезной американской поддержки.
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Как проводилось исследование?
Опрос GLOBSEC Trends 2026 проводился совместно с исследовательской компанией HarrisX с 11 по 19 мая 2026 года. Всего в нем приняли участие 13 730 человек из 14 государств: Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Германии, Франции, Великобритании, Украины и США.
Исследование проводилось с помощью онлайн-интервью, а выборки формировались с учетом характеристик взрослого населения каждой страны. Полученные результаты отражают общественное мнение на момент проведения опроса, а не объективную оценку реальной военной готовности государств.