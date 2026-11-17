Несмотря на то что ежегодно за границу продолжают переезжать тысячи латвийцев, последние доступные данные свидетельствуют о снижении эмиграции. В 2024 году ее масштабы сократились на 12% по сравнению с 2023 годом. При этом важно учитывать, что исследование отражает эмиграцию именно граждан Латвии в государства ОЭСР. Оно не охватывает все возможные направления переезда и не включает в эту категорию проживавших в Латвии иностранцев, которые впоследствии покинули страну. Кроме того, хотя международный обзор опубликован в 2026 году, приведенные в нем показатели эмиграции относятся к 2024 году.