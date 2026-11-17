Тысячи латвийцев покидают страну: новый международный отчет раскрыл главные направления
Тысячи жителей Латвии продолжают переезжать за границу, хотя число эмигрантов за последний отчетный год сократилось. Новое исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показало, сколько граждан Латвии покинули страну и какие государства стали наиболее популярными направлениями для переезда.
Согласно опубликованному международному обзору International Migration Outlook 2026, в 2024 году около 10 тысяч граждан Латвии эмигрировали в страны ОЭСР. Это на 12% меньше, чем годом ранее. При этом почти половина всех эмигрантов выбрала всего три европейских государства.
Куда чаще всего уезжают латвийцы?
Самым популярным направлением оказалась Германия. В эту страну переехали примерно 25% граждан Латвии, эмигрировавших в государства ОЭСР. Таким образом, речь идет приблизительно о 2500 человек.
Второе место заняли Нидерланды, которые выбрали 16% эмигрантов, или около 1600 человек. На третьей позиции оказалась Норвегия с долей 7% - примерно 700 человек.
В общей сложности на эти три государства пришлось 48% эмиграции граждан Латвии в страны ОЭСР. Остальные 52%, или приблизительно 5200 человек, распределились между другими государствами организации.
Число уезжающих сократилось
Несмотря на то что ежегодно за границу продолжают переезжать тысячи латвийцев, последние доступные данные свидетельствуют о снижении эмиграции. В 2024 году ее масштабы сократились на 12% по сравнению с 2023 годом. При этом важно учитывать, что исследование отражает эмиграцию именно граждан Латвии в государства ОЭСР. Оно не охватывает все возможные направления переезда и не включает в эту категорию проживавших в Латвии иностранцев, которые впоследствии покинули страну. Кроме того, хотя международный обзор опубликован в 2026 году, приведенные в нем показатели эмиграции относятся к 2024 году.
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Сколько иностранцев приезжает в Латвию?
Помимо эмиграции, исследователи проанализировали и приток иностранных граждан в Латвию. Согласно данным ОЭСР, в 2025 году разрешения на проживание сроком более 12 месяцев получили около 5100 новых иммигрантов из стран, не входящих в Европейский союз. Это на 6,6% меньше, чем в 2024 году.
Основной причиной переезда в Латвию стала работа. На трудовых мигрантов пришлось 51% выданных разрешений. Еще 34% иностранцев приехали для получения образования, 9,7% - по семейным обстоятельствам, включая сопровождающих членов семьи, а 5,4% - по другим причинам.
Кроме того, в 2025 году было выдано около 1200 краткосрочных разрешений иностранным студентам и 1600 - временным и сезонным работникам.
В обзоре также отмечается, что среди иностранцев, прибывших в Латвию в 2024 году, наиболее многочисленными группами были граждане Украины, Индии и Узбекистана. По сравнению с предыдущим годом среди 15 основных стран происхождения мигрантов наибольший прирост продемонстрировала Украина - на 400 человек. Наиболее существенное сокращение было зафиксировано среди граждан Индии - на 100 человек.
Что еще показало исследование?
В 2025 году в Латвии значительно увеличилось количество первичных ходатайств о предоставлении убежища. По данным ОЭСР, их число выросло на 61% и достигло примерно 1300. Чаще всего за убежищем обращались граждане Сомали, Афганистана и Эфиопии. При этом из 520 решений, принятых в течение года, положительными оказались 30%.
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Исследование также затрагивает изменения латвийского миграционного законодательства, включая ужесточение требований к работодателям, привлекающим граждан третьих стран, и поправки к Иммиграционному закону, принятые в апреле 2026 года.