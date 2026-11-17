Синоптики прогнозируют приближение зимы - уже скоро образуется снежный покров
С конца этой недели в Латвии немного понизится температура воздуха, и дождь будет чаще сменяться снегом, прогнозируют синоптики.
18 ноября погода будет преимущественно облачной, будет дуть слабый до умеренного юго-восточный ветер, местами пройдет небольшой дождь. В праздничный вечер и в четверг дожди пройдут во многих местах, местами также ожидается туман. Температура воздуха в праздничный день не превысит +3..+6 градусов, на следующий день после праздника она поднимется на один-два градуса выше.
В пятницу дождей будет больше, местами также пойдет снег, на побережье усилится западный ветер. В субботу и воскресенье во многих местах ожидаются дождь и снег, местами может образоваться снежный покров толщиной в пару сантиметров, а температура воздуха будет в основном колебаться от -1 до +5 градусов.
Возможно, на следующей неделе температура воздуха в некоторые ночи уже по всей стране опустится ниже нуля, а местами - ниже -5 градусов. Есть вероятность, что начнется метеорологическая зима.
Как сообщалось, метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже нуля не менее пяти дней подряд, и ее началом считается первый из этих дней. В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 23 ноября, в 2024 году - 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах - уже 17 ноября.