Среди наиболее известных арендаторов - Совет общественных электронных СМИ, Агентство латышского языка, Центральное агентство финансов и договоров, Объединение мемориальных музеев, а также Латвийская национальная комиссия ЮНЕСКО. Кроме того, на первом этаже здания работает ресторан, а с 2023 года здесь располагается и офис самого VNĪ. В настоящее время арендаторы занимают около 92% помещений здания.