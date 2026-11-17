В Риге завершили реставрацию знаменитого Кошкиного дома за 650 тысяч евро
Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Старой Риги вновь обрела свой исторический облик. Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) завершило обновление фасадов знаменитого Кошкиного дома, а вместе с ними отреставрировало и историческую фигуру орла, украшающую здание.
В ходе работ были обновлены фасады здания со стороны улиц Маза Смилшу, Мейстару и Зиргу, частично восстановлены кровельное покрытие и окна. Особое внимание уделили реставрации исторических архитектурных элементов.
"Кошкин дом - это не просто памятник архитектуры, а неотъемлемая визитная карточка Старой Риги, которую ежедневно приходят посмотреть как рижане, так и гости города. Проведенные восстановительные и реставрационные работы - целенаправленный вклад в сохранение культурно-исторического наследия и улучшение городской среды. Мы искренне рады видеть, что здание вернуло свое первоначальное великолепие", - отметил член правления VNĪ Андрис Варна.
Реставрация фасадов проходила в три этапа. Общий объем инвестиций составил 650 тысяч евро. Все расходы на реализацию проекта были покрыты из собственных средств VNĪ. Работы выполнила компания Būvuzņēmums Restaurators.
Что сегодня находится в Кошкином доме
Несмотря на исторический статус, Кошкин дом продолжает активно использоваться. Сегодня в нем размещаются различные государственные учреждения, общественные организации, коммерческие предприятия и объединения.
Среди наиболее известных арендаторов - Совет общественных электронных СМИ, Агентство латышского языка, Центральное агентство финансов и договоров, Объединение мемориальных музеев, а также Латвийская национальная комиссия ЮНЕСКО. Кроме того, на первом этаже здания работает ресторан, а с 2023 года здесь располагается и офис самого VNĪ. В настоящее время арендаторы занимают около 92% помещений здания.
Более века истории в самом центре Риги
Знаменитый Кошкин дом находится по адресу улица Мейстару, 10, между улицами Мейстару, Зиргу, Маза Смилшу и Кениню. Здание было построено в 1909 году как доходный дом с торговыми помещениями на первом этаже. Первоначально здесь располагались 14 небольших магазинов, четыре лестничные клетки и входные вестибюли главных лестниц.
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На втором и третьем этажах находились четыре просторные квартиры, причем их парадные помещения выходили окнами на улицу. На пятом этаже первоначально располагались две квартиры в части здания вдоль улицы Мейстару, а на шестом - еще две небольшие квартиры с окнами во внутренний двор.
Одной из исторических особенностей здания была скульптура орла, установленная на фронтоне фасада со стороны улицы Мейстару. После Второй мировой войны фигуру демонтировали, а восстановили лишь в 2006 году по проекту компании Arhitektoniskās izpētes grupa. Теперь исторический орел вновь прошел реставрацию.
За свою более чем вековую историю Кошкин дом неоднократно менял владельцев и внешний облик. Известно, что в июле 1948 года здание было передано в распоряжение Латвийской академии наук.