Чаще всего компьютеры страдают от случайно пролитых жидкостей и падений. Причем причиной поломки может стать не только кофе, но и чай, сок, какао и даже вода из цветочной вазы. Телефоны же чаще всего повреждаются при падении на твердую поверхность или контакте с водой. Иногда их случайно стирают в стиральной машине, но еще чаще роняют в ванну или водоем.