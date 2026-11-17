Ремонт становится роскошью? В Латвии подсчитали, насколько подорожало восстановление телефонов и компьютеров
Пролитый на ноутбук кофе, случайно постиранный в стиральной машине телефон или проделки домашних животных могут обернуться расходами в несколько тысяч евро. По данным страховой компании BALTA, за последние три года количество заявленных случаев повреждения компьютеров выросло почти на 70%, а стоимость ремонта техники продолжает увеличиваться.
Как свидетельствуют данные BALTA, за последний год средняя стоимость ремонта компьютеров и телефонов выросла примерно на 20%. Об этом сообщает крупнейший в Латвии авторизованный сервисный центр по ремонту умных устройств и бытовой техники TSC.
Чаще всего компьютеры страдают от случайно пролитых жидкостей и падений. Причем причиной поломки может стать не только кофе, но и чай, сок, какао и даже вода из цветочной вазы. Телефоны же чаще всего повреждаются при падении на твердую поверхность или контакте с водой. Иногда их случайно стирают в стиральной машине, но еще чаще роняют в ванну или водоем.
За последние три года количество зарегистрированных случаев повреждения компьютеров существенно увеличилось. Если в 2023 году BALTA получила 72 таких заявления, то в 2026 году их число уже достигло 123, что примерно на 70% больше. При этом количество заявлений о повреждении мобильных телефонов остается относительно стабильным - около 70-90 случаев ежегодно.
Средняя страховая выплата за повреждение этих устройств составляет не менее 600 евро. Однако в отдельных случаях ущерб оказывается значительно выше. Самая крупная компенсация за поврежденный компьютер достигла почти 3000 евро, а за телефон превысила 1800 евро.
Кошка разбила компьютер, а телефон оказался в костре
О том, насколько непредсказуемыми бывают происшествия с техникой, свидетельствуют реальные страховые случаи, зарегистрированные BALTA. В одном из них кошка, запрыгнув на стол, зацепила провод компьютера, в результате чего блок питания ударился об экран. Проделка домашнего питомца обошлась почти в 1200 евро.
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В другом случае собака испугалась шума и задела провода двух ноутбуков MacBook. Один компьютер опрокинул чашку с кофе, а второй упал со стола.
Еще более необычный случай произошел с человеком, который сжигал осенние листья. Он случайно бросил свой телефон в костер, а достать устройство удалось только следующим утром.
Устройства становятся прочнее, но ремонтировать их все сложнее
По наблюдениям специалистов TSC, мобильные телефоны все чаще попадают в ремонтные мастерские, причем стоимость их восстановления продолжает расти.
"За последний год средняя стоимость ремонта телефонов увеличилась примерно на 19%, а компьютеров - на 23%. Одна из причин заключается в конструкции современных устройств. Они становятся все более компактными и интегрированными, поэтому в некоторых случаях из-за повреждения небольшого компонента уже нельзя заменить только его - приходится менять целый модуль", - объясняет руководитель по развитию сети сервисных центров TSC в странах Балтии Андрис Сивицкис.
При этом подорожание ремонта не всегда означает, что восстанавливать устройство невыгодно. Одновременно растет и стоимость самой техники.
Дополнительные сложности сервисным центрам создают складные телефоны, конструкция которых существенно затрудняет ремонт. Кроме того, современные неисправности не всегда связаны с физическим повреждением деталей. Причиной сбоев могут стать проблемы с программным обеспечением, настройками или взаимодействием различных систем.
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Почему не всегда стоит покупать самый новый телефон
Как отмечает автор YouTube-канала Konsumer Лаурис Аболиньш, искусственный интеллект (ИИ) изменил и привычки использования электронных устройств.
Сегодня смартфоны все чаще применяются не только для общения и развлечений, но и для работы, монтажа видео и использования инструментов искусственного интеллекта. Более интенсивная эксплуатация означает увеличение количества циклов зарядки аккумулятора. Поэтому важно соблюдать правильные привычки зарядки и регулярно обновлять программное обеспечение.
Если ремонт поврежденного устройства становится экономически невыгодным, Аболиньш советует не спешить с покупкой самой новой и дорогой модели.
В некоторых категориях электроники устройства предыдущего поколения практически не отличаются от новинок по функциональности, тогда как разница в цене может достигать 40%.