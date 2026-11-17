Посол Латвии в Узбекистане и бывший одноклассник Кулбергса. Работает в дипломатической службе с 1999 года. Ранее занимал должности в Министерстве иностранных дел, возглавлял департамент экономической дипломатии и работал в латвийских посольствах в России, Италии и Греции. Послом в Узбекистане стал в 2025 году.