В Латвии новое правительство: Сейм утвердил кабинет Андриса Кулбергса
Большинство депутатов Сейма во вторник, 17 ноября, утвердили новое правительство премьер-министра Андриса Кулбергса ("Объединенный список"). За новый кабинет министров проголосовали 57 депутатов, против - 34. В правительство вошли как опытные политики, так и беспартийные специалисты, в том числе бывшие руководители крупных компаний и банковской сферы.
Кто поддержал новое правительство?
Новую правящую коалицию сформировали две политические силы - "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение (НО). Вместе они располагают 51 мандатом в Сейме, что обеспечивает минимальное парламентское большинство.
За правительство проголосовали 57 депутатов:
- Представители "Объединенного списка" и Национального объединения.
- Семь депутатов партии "Латвия на первом месте" (ЛПВ): Айнар Шлесерс, Эдмунд Зивтиньш, Рамона Петравича, Эдуард Зивтиньш, Айвар Крапс, Регина Лочмеле и Дана Шлесере.
Против выступили 34 депутата:
- Представители "Нового Единства".
- Депутаты партии "Прогрессивные".
- Представители объединения "Суверенная власть/Объединение младолатышей".
- Пять депутатов партии "Латвия на первом месте": Александр Барташевич, Ольга Петкевич, Виктория Плешкане, Екатерина Иванова и Алексей Мацкевич.
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Еще пять депутатов не участвовали в голосовании: Майя Арманева и Евгения Шафранек от ЛПВ, Наталия Аболa и Эдгар Дарзниекс от объединения "Суверенная власть/Объединение младолатышей", а также Петерис Димантс от ОС.
Кто вошел в новое правительство?
В кабинете Кулбергса будут работать как представители политических партий, так и беспартийные специалисты. Часть министров сохранит свои должности, однако несколько ведомств получат новых руководителей.
Министр финансов - Карлис Пургайлис
Главный экономист банка Citadele, имеющий 25-летний опыт работы в финансовой сфере. Ранее работал в Parex banka, Latvijas Hipotēku un zemes banka, Latvijas Pasta banka, GE Money Bank и SEB banka. С 2024 года занимает должность главного экономиста Citadele в Латвии. Также является внештатным советником Кулбергса по финансовым и экономическим вопросам.
Министр здравоохранения - Нормунд Станевич
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Член правления Amber Beverage Group и бывший сокурсник Кулбергса. Ранее занимал руководящие должности в Deloitte Latvia, Ventspils nafta, Diena, Rīgas piena kombināts и Food Union Europe. В 2023 году непродолжительное время возглавлял Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, а до этого руководил советом Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня.
Министр иностранных дел - Гиртс Яунземс
Посол Латвии в Узбекистане и бывший одноклассник Кулбергса. Работает в дипломатической службе с 1999 года. Ранее занимал должности в Министерстве иностранных дел, возглавлял департамент экономической дипломатии и работал в латвийских посольствах в России, Италии и Греции. Послом в Узбекистане стал в 2025 году.
Министр обороны - Райвис Мелнис (сохраняет должность)
Полковник Национальных вооруженных сил в отставке. Ранее был военным представителем Латвии и офицером связи в посольстве в Киеве, а также советником бывшего премьер-министра Эвики Силини. В политику его пригласили представители "Нового Единства". Мелнис заявлял, что в случае ухода с министерского поста вернется на военную службу.
Министр внутренних дел - Янис Домбрава (сохраняет должность)
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Представитель Национального объединения, депутат Сейма с 2010 года. Получил степень бакалавра истории в Латвийском университете. Является одним из наиболее опытных политиков своей партии.
Министр умного управления и регионального развития - Эдгар Таварс (сохраняет должность)
Представитель "Объединенного списка", председатель правления Латвийской зеленой партии.
Министр земледелия - Эдгар Путра
Депутат Сейма от ОС и фермер. Имеет опыт предпринимательской деятельности и управления государственными финансами. Ранее занимал должность парламентского секретаря Министерства финансов.
Министр сообщения - Кришс Липшанс
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Юрист, до назначения работавший советником Кулбергса по правовым вопросам. Входит в правление Автомобильной ассоциации, связанной с премьер-министром. Ранее был помощником Кулбергса в Сейме, консультировал парламентскую следственную комиссию по проекту Rail Baltica, работал в Министерстве благосостояния и состоял в партии KPV LV.
Министр экономики - Эдгар Штелмахерс
Депутат Сейма от ОС и предприниматель. Член правления компании New Rosme, также работает в Rework Agency. Ранее получил широкую известность как руководитель пивоваренной компании Cēsu alus.
Министр образования и науки - Чеслав Батня
Депутат Сейма от ОС. В прошлом работал директором школы, а в парламенте возглавлял комиссию по образованию, культуре и науке.
Министр юстиции - Виестурс Витовскис
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Представитель ОС, ранее занимавший должность парламентского секретаря Министерства юстиции. Его профессиональная деятельность связана с системой правосудия и государственным управлением.
Министр культуры - Наурис Пунтулис (сохраняет должность)
Представитель Национального объединения. До прихода в политику был профессиональным оперным певцом и солистом Латвийской национальной оперы.
Министр благосостояния - Илзе Индриксоне
Председатель Национального объединения. Ранее занимала посты министра экономики и министра образования. Работала в Курземском регионе планирования и компании Talsu autotransports, была депутатом и заместителем председателя Талсинской краевой думы, а также депутатом нескольких созывов Сейма.
Как сформировали новую коалицию?
После победы "Объединенного списка" на выборах в Сейм Кулбергсу повторно предложили сформировать правительство.
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По итогам выборов политические силы получили следующее количество мандатов:
- "Объединенный список" - 41 мандат.
- "Латвия на первом месте" - 17 мандатов.
- "Суверенная власть/Объединение младолатышей" - 15 мандатов.
- Национальное объединение - 10 мандатов.
- "Прогрессивные" - 10 мандатов.
- "Новое Единство" - 7 мандатов.
Основу правящей коалиции составили ОС и НО, которые вместе получили 51 место в парламенте.
Партии "Прогрессивные" и "Новое Единство" остались в оппозиции. По мнению Кулбергса, их участие в правительстве могло бы затруднить пересмотр прежнего политического курса.
С объединением "Суверенная власть/Объединение младолатышей" переговоры не проводились. С партией Шлесерса состоялась одна встреча, по итогам которой стороны обнаружили совпадение позиций по некоторым вопросам, однако решили не создавать совместное правительство.
Как Кулбергс стал премьер-министром?
Андрис Кулбергс впервые возглавил правительство Латвии в конце мая 2026 года, когда из-за внутренних разногласий распалась коалиция "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".
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Его приход на пост премьер-министра позволил "Объединенному списку" за короткое время существенно повысить рейтинги и впоследствии победить на выборах в Сейм.
Что известно о премьер-министре?
Андрис Кулбергс родился в 1979 году. В 2002 году окончил Таллинский международный университет Concordia, получив степень бакалавра экономики и бизнеса со специализацией в международном управлении предпринимательством. Позднее продолжил обучение в Рижской бизнес-школе, где получил профессиональную степень магистерского уровня в области международного бизнеса и коммерции.
До прихода в политику работал в телекоммуникационной компании Lattelecom, руководил предприятиями по продаже автомобилей, включая Inchcape Motors Latvia, возглавлял Латвийскую автомобильную ассоциацию. С 2013 по 2022 год работал в нидерландской компании GeesinkNorba.
В 2022 году Кулбергс был избран депутатом Сейма от "Объединенного списка". В парламенте возглавлял следственную комиссию по реализации проекта Rail Baltica.
В мае 2026 года он впервые занял пост премьер-министра, а осенью того же года вновь был избран в Сейм.
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