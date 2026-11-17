Кулбергс представил новое правительство Латвии: кто получил министерские портфели
Выдвинутый на должность премьер-министра Андрис Кулбергс ("Объединенный список", AS) во вторник представил состав нового правительства и обозначил его основные цели. Особенностью будущего кабинета станет участие нескольких беспартийных специалистов, которым доверено руководство важными государственными отраслями.
Правительство Кулбергса сформируют "Объединенный список" и Национальное объединение (NA). Вместе у этих политических сил минимальное большинство в Сейме - 51 голос. Поддержку новому кабинету также пообещал лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. У его политической силы в парламенте 17 депутатов, однако голосовать за правительство будут не все. На пресс-конференции Кулбергс подчеркнул, что наряду с политиками в новом кабинете будут работать беспартийные отраслевые эксперты.
Кто возглавит министерства?
Пост министра финансов предложен главному экономисту банка Citadele Карлису Пургайлису. У него 25-летний опыт работы в финансовой сфере. Он получил степени бакалавра и магистра в области управления бизнесом в Латвийском университете, а также продолжил образование в университете INSEAD.
Профессиональную карьеру Пургайлис начал в Parex banka, позднее работал в Latvijas Hipotēku un zemes banka, Latvijas Pasta banka, GE Money Bank и SEB banka. С 2024 года он занимает должность главного экономиста Citadele в Латвии. Кроме того, Пургайлис является внештатным советником Кулбергса по финансовым и экономическим вопросам.
Министром здравоохранения должен стать член правления Amber Beverage Group Нормунд Станевич, который учился вместе с Кулбергсом. Он получил образование в области международного бизнес-менеджмента в Таллиннском международном университете Concordia и степень магистра делового администрирования в Рижской школе экономики. Станевичс работал в Deloitte Latvia, был финансовым директором Ventspils nafta, председателем правления газеты Diena, руководителем Rīgas piena kombināts и генеральным директором Food Union Europe.
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С мая 2023 года он сравнительно недолго руководил Рижской Восточной клинической университетской больницей, а ранее возглавлял совет Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня.
На должность министра иностранных дел выдвинут посол Латвии в Узбекистане Гиртс Яунземс, который также учился в одном классе с Кулбергсом. Яунземс работает в дипломатической службе Латвии с 1999 года. Он получил степень магистра права в Латвийском университете, работал в нескольких подразделениях Министерства иностранных дел, в том числе руководил департаментом экономической дипломатии. Также он работал в посольствах Латвии в России, Италии и Греции.
Послом Латвии в Узбекистане Яунземс стал в 2025 году. Это было его первое назначение на дипломатическую должность такого уровня.
Министром обороны продолжит работать Райвис Мелнис, которого еще представители "Нового Единства" пригласили из армии в большую политику. Мелнис - профессиональный военный, полковник Национальных вооруженных сил в отставке. Ранее он был военным представителем Латвии и офицером связи в латвийском посольстве в Киеве, а также советником бывшего премьер-министра Эвики Силини. Если бы ему не предложили продолжить руководить министерством, Мелнис обещал вернуться на военную службу.
Министром внутренних дел останется представитель Национального объединения Янис Домбрава. Он один из наиболее давно работающих политиков этой партии. Домбрава получил степень бакалавра истории в Латвийском университете и является депутатом Сейма с 2010 года.
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Министерство умного управления и регионального развития продолжит возглавлять Эдгар Таварс (AS), председатель правления Латвийской зеленой партии.
Пост министра земледелия предложен депутату Сейма и фермеру Эдгару Путре (AS). У него есть опыт предпринимательской деятельности и управления государственными финансами. Ранее Путра работал в Сейме и занимал должность парламентского секретаря Министерства финансов.
Министром сообщения станет нынешний юридический советник премьер-министра Кришс Липшанс. Он юрист, входит в правление Автомобильной ассоциации, связанной с Кулбергсом, ранее работал его помощником в Сейме и консультировал парламентскую следственную комиссию по реализации проекта Rail Baltica. Также Липшанс работал в Министерстве благосостояния и в свое время состоял в партии KPV LV, созданной Алдисом Гобземсом.
Министерство экономики предложено возглавить депутату Сейма и предпринимателю Эдгару Штелмахерсу (AS). Он получил образование в области бизнес-администрирования в Высшей школе бизнеса Turība, входит в правление компании New Rosme и работает в Rework Agency. Более широкую известность Штелмахерс получил как руководитель Cēsu alus.
Министром образования и науки должен стать депутат Сейма Чеслав Батня (AS). Ранее он работал директором школы, а в парламенте возглавлял комиссию по образованию, культуре и науке.
Министерство юстиции возглавит нынешний парламентский секретарь этого ведомства Виестурс Витовскис (AS). Его профессиональная деятельность связана с системой правосудия и государственным управлением.
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От Национального объединения в правительстве продолжит работать министр культуры Наурис Пунтулис. До начала политической карьеры он был профессиональным оперным певцом и солистом Латвийской национальной оперы.
Пост министра благосостояния займет председатель Национального объединения Илзе Индриксоне. В своей политической карьере она уже успела поработать министром экономики и министром образования. Ранее Индриксоне работала в Курземском регионе планирования и компании Talsu autotransports, была депутатом и вице-мэром Талсинского краевого самоуправления, а также избиралась в несколько созывов Сейма.
Что изменится в работе правительства?
Кулбергс подтвердил, что на первом этапе работы нового правительства планируется начать реорганизацию Министерства климата и энергетики. До завершения преобразований ответственность за политическое руководство этой отраслью возьмет на себя непосредственно премьер-министр.
Основными приоритетами нового кабинета Кулбергс назвал стимулирование экономического роста, повышение эффективности государственного управления, укрепление безопасности и ускорение принятия решений. По словам премьера, более компактная коалиция позволит избежать сложных компромиссов, которые до сих пор мешали проведению реформ.
Кулбергсу повторно предложили сформировать правительство после победы AS на выборах в Сейм. Политическая сила получила 41 мандат, а ее партнер по коалиции - Национальное объединение - 10 мест. В оппозиции оказались партии "Прогрессивные", получившие 10 мандатов, и "Новое Единство" с семью мандатами. По мнению Кулбергса, эти политические силы могли бы препятствовать пересмотру прежнего политического курса.
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С объединением "Суверенная власть"/"Союз младолатышей" AS переговоров не вела. С партией Шлесерса состоялась только одна встреча. По ее итогам стороны пришли к выводу, что по некоторым вопросам их позиции совпадают, однако совместное правительство формироваться не будет.