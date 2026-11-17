На должность министра иностранных дел выдвинут посол Латвии в Узбекистане Гиртс Яунземс, который также учился в одном классе с Кулбергсом. Яунземс работает в дипломатической службе Латвии с 1999 года. Он получил степень магистра права в Латвийском университете, работал в нескольких подразделениях Министерства иностранных дел, в том числе руководил департаментом экономической дипломатии. Также он работал в посольствах Латвии в России, Италии и Греции.