Рональд оказался на Кубе, когда помогал перегонять яхты и прогулочные суда из одного порта в другой. "Мы остались там на несколько дней. Пошли искать гостиницу, где можно было бы отдохнуть. Мой дядя зашел в одну из них и сказал, что мне кое-что нужно увидеть. Я не поверил, что после всего моего жизненного и туристического опыта меня еще что-то может удивить, но это произошло. Правда, надо честно сказать, что мы пошли именно в эту гостиницу, потому что там было дешевле пиво. И когда я увидел Рейчел, понял, что нужно идти до конца. Это действительно была любовь с первого взгляда. Чувствую, хочу, делаю..."