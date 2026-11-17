"Мне очень нравится разговаривать". Кубинка выучила латышский и исполнила здесь свою мечту
Она приехала из жаркой Кубы в Латвию, где впервые увидела снег, выучила латышский язык и нашла не только мужа, но и лучшую подругу в лице свекрови. История Рейчел и Рональда началась с неожиданной встречи в гостинице на Кубе и превратилась в настоящую семейную историю.
Кубинка Рейчел Кантеро живет в Латвии уже более четырех лет. Первый год оказался непростым: муж часто был на работе, а отсутствие знаний латышского языка мешало ей общаться с местными жителями. Поэтому повседневная жизнь казалась однообразной. Однако именно это и мотивировало Рейчел выучить латышский. Сначала она регулярно посещала языковые занятия, а теперь закрепляет полученные знания в повседневном общении - как в кругу семьи, так и с людьми в общественных местах.
История знакомства кубинки Рейчел Кантеро и латыша Рональда Ковача напоминает сценарий романтического фильма, который в реальной жизни встретишь нечасто. Но эта пара доказывает, что любовь с первого взгляда действительно существует и что два незнакомых человека с совершенно разным образом жизни и культурой могут создать счастливую семью.
"Увидел ее и понял, что нужно идти до конца"
Рональд оказался на Кубе, когда помогал перегонять яхты и прогулочные суда из одного порта в другой. "Мы остались там на несколько дней. Пошли искать гостиницу, где можно было бы отдохнуть. Мой дядя зашел в одну из них и сказал, что мне кое-что нужно увидеть. Я не поверил, что после всего моего жизненного и туристического опыта меня еще что-то может удивить, но это произошло. Правда, надо честно сказать, что мы пошли именно в эту гостиницу, потому что там было дешевле пиво. И когда я увидел Рейчел, понял, что нужно идти до конца. Это действительно была любовь с первого взгляда. Чувствую, хочу, делаю..."
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При первой встрече Рейчел подумала, что Рональд лжет, когда говорит, что хочет на ней жениться. Они встретились на следующий день, и, проведя с ним время, кубинка поняла, что намерения молодого человека действительно серьезны.
Вскоре Рональду нужно было уезжать. Полтора месяца, пока он пересекал Атлантический океан, он каждый день писал Рейчел сообщения в телефоне, которые, однако, не мог отправить. Все эти послания она получила только тогда, когда он добрался до порта в Испании. Но даже находясь на корабле, Рональд раз в неделю звонил ей по спутниковому телефону, хотя это обходилось очень дорого.
Все друзья Рейчел советовали ей забыть об этом спонтанном знакомстве, уверяя, что из него ничего не выйдет. Однако в глубине души она чувствовала, что все по-настоящему.
Не прошло много времени после возвращения в Латвию, как Рональд уже купил авиабилеты и снова полетел на Кубу. На этот раз они провели вместе целый месяц и еще раз убедились, что их судьбы связаны навсегда.
Свадьба во время пандемии
Рональд сдержал обещание, данное в первый день знакомства, - жениться на Рейчел. Правда, свадьба состоялась совершенно спонтанно, без большой церемонии и традиционного белого свадебного платья.
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"На Кубе оформление документов и соблюдение всех формальностей - сложный и долгий процесс. Мы просто отдыхали и развлекались, когда однажды мне позвонила юрист и сказала, что все готово. Это было во время пандемии Covid-19. Так мы сразу и поженились. Свидетелями стали два совершенно незнакомых нам человека, которых мы просто встретили в ЗАГСе".
Переезд в Латвию стал для Рейчел первым путешествием за пределы Кубы. Экономическая ситуация там значительно хуже, чем в Латвии: нередко людям недоступны электричество, продукты питания и даже вода.
Рональд вспоминает, что еще несколько лет назад человек, работавший шесть дней в неделю, мог заработать всего 20 евро. "У них есть дружественные страны, куда разрешено ездить, но купить билет ты все равно не можешь. В Бразилию лететь можно, но для этого тебе нужно десять месяцев не есть и копить на билет. Поэтому они никуда и не выбираются".
В Латвии первый раз увидела снег
Рейчел - экстраверт, поэтому общение для нее очень важно. Знание латышского языка позволяет ей разговаривать со свекровью, с которой они уже стали лучшими подругами.
"Я знаю, что латышам это может показаться немного странным, но иногда, идя по улице, я могу сказать прохожему: "Чау!", потому что мне нравится разговаривать. И теперь я могу делать это и на латышском. А люди очень доброжелательные".
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На Кубе круглый год жарко, и мечтой Рейчел было прикоснуться к снегу. Эту мечту ей удалось осуществить. Ей нравятся и зимы, если только не бывает экстремально холодно. А вот ее мама, которая приезжала в Латвию два года назад, осталась от зимней погоды не в восторге. "Мама была здесь целый месяц, когда родилась наша дочь. Это было 1 ноября. Снег ей совсем не понравился, но зато хотя бы раз в жизни она его увидела".
После рождения дочери Рейчел еще больше оценила то, что в Латвии чувствует себя в безопасности. В выходные семья часто отправляется на природу, чтобы насладиться тишиной и спокойствием.
Кубинка также положительно отзывается о системе общественного транспорта и ее пунктуальности, поскольку на Кубе, по ее словам, с транспортом все очень плохо.
На Кубе люди очень открытые и дружелюбные, и самые лучшие вечеринки проходят именно там. Однако теперь Рейчел знакомится и с латышскими традиционными праздниками. Особенно близкими ей стали Лиго и Янов день. Она даже хотела бы надеть латышский народный костюм, украсить голову венком, петь и танцевать вокруг костра.