78 человек в латвийских тюрьмах приговорены к пожизненному заключению. Каковы их шансы выйти на свободу?
В латвийских тюрьмах находятся 78 человек, приговоренных к пожизненному заключению. Для большинства из них перспектива когда-либо выйти на свободу остается крайне призрачной. Но в этом году произошло событие, которого прежде не было в истории страны: первый пожизненно осужденный оказался на свободе.
По данным Центрального статистического управления, на конец 2025 года в латвийских тюрьмах находились 78 человек, которым было назначено пожизненное лишение свободы. Из них 73 уже были осуждены вступившим в силу приговором, а дела еще пяти арестованных продолжали рассматриваться в суде. Среди 78 человек, приговоренных к пожизненному заключению, одна женщина, остальные - мужчины.
Хотя это самое суровое наказание, которым в Европейском союзе заменена смертная казнь, закон не исключает теоретической возможности для осужденных однажды вернуться в общество.
В Уголовном законе такое наказание предусмотрено за особо тяжкие преступления: убийство и изнасилование при отягчающих обстоятельствах, терроризм, шпионаж, руководство преступной организацией, а также преступления против человечества, мира и геноцид.
Однако путь к свободе непрост и требует много времени. Чтобы претендовать на условно-досрочное освобождение, заключенный должен провести за решеткой не менее 25 лет и перейти на высшую из трех ступеней режима отбывания наказания.
После получения такого ходатайства начинает работу межведомственная комиссия, в которую входят представители Управления мест заключения, Государственной службы пробации, полиции и других учреждений. Она тщательно оценивает риски повторного совершения преступлений, социальные навыки человека и его участие в программах реабилитации.
Еще одна возможность - попросить президента Латвии о помиловании после 20 лет отбывания наказания. Однако до сих пор все подобные прошения были отклонены.
Читайте продолжение после рекламы
Среди юристов пожизненное заключение нередко вызывает противоречивые отношения, поскольку одна из главных целей наказания - ресоциализация человека. Поэтому повседневная жизнь таких заключенных в тюрьме не сводится к бесцельному времяпрепровождению в камере. Они соблюдают строгий распорядок дня, могут работать, следить за новостями в СМИ и участвовать в коррекционных программах, в рамках которых с ними занимаются специалисты разных областей.
Первый в истории Латвии пожизненно осужденный вышел на свободу
Как сообщалось ранее, в этом году произошло беспрецедентное событие в истории латвийского правосудия и криминалистики: на свободу вышел первый человек, который был приговорен к пожизненному заключению. По неофициальной информации, освободившийся человек - Юрис Эвеле.
После длительной изоляции и участия в мероприятиях по ресоциализации ему предоставили возможность жить на свободе, однако при строгих условиях надзора со стороны полиции и Службы пробации.
Эвеле всегда категорически отрицал свою вину в совершенных преступлениях, указывая на недостатки и ошибки расследования. В последующие годы он отбывал наказание в специальном блоке Даугавпилсской тюрьмы, где постепенно был привлечен к программам ресоциализации и работал в столярной мастерской.