Среди юристов пожизненное заключение нередко вызывает противоречивые отношения, поскольку одна из главных целей наказания - ресоциализация человека. Поэтому повседневная жизнь таких заключенных в тюрьме не сводится к бесцельному времяпрепровождению в камере. Они соблюдают строгий распорядок дня, могут работать, следить за новостями в СМИ и участвовать в коррекционных программах, в рамках которых с ними занимаются специалисты разных областей.