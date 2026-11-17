Ле Пен пообещала прекратить финансовую помощь Украине, если станет президентом Франции
Марин Ле Пен обозначила одно из возможных главных изменений во внешней политике Франции в случае своей победы на президентских выборах: Париж больше не будет выделять Украине новую финансовую помощь.
Лидер французской национал-консервативной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах Франция прекратит предоставление Украине финансовой помощи. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление политика, сделанное в понедельник после встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.
"Финансовое положение Франции больше не позволит оказывать Украине финансовую помощь в ближайшие месяцы", - заявила Ле Пен.
Вместе с тем она подчеркнула, что Париж выполнит уже принятые на себя обязательства. В частности, это касается участия Франции в предоставлении Украине кредита Европейского союза в размере 90 млрд евро.
При этом Ле Пен заверила, что Франция продолжит поддерживать Украину другими способами. Речь идет о передаче оборудования, гуманитарной помощи и более активном участии в дипломатических усилиях по урегулированию конфликта.
Во время встречи с украинским послом политик также подчеркнула, что достижение мира должно стать одним из главных приоритетов, несмотря на сложность этой задачи.
По имеющейся информации, переговоры прошли в доброжелательной атмосфере. Ле Пен подтвердила поддержку Украины, одновременно дав понять, что в случае ее прихода к власти действующая система финансовой помощи будет пересмотрена. Стороны также открыто обсудили дальнейшее развитие войны и возможные дипломатические пути ее завершения.
В настоящее время Ле Пен занимает лидирующие позиции в опросах общественного мнения, посвященных предстоящим президентским выборам во Франции.
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Политик и ранее подвергалась критике из-за связей с Россией. В частности, в 2017 году она встречалась с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Кроме того, ее партия получала кредит от российского банка, который полностью погасила в 2023 году.
Очередные президентские выборы во Франции состоятся весной 2027 года.