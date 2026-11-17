С 15 часов сегодняшнего дня до 18 часов 18 ноября набережная 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас будет закрыта для движения транспорта. В это время движение будет перекрыто также на улице Экспорта, на участке от улицы Элизабетес до набережной 11 Ноября, при этом будет обеспечен подъезд к Рижскому пассажирскому порту, а также на улице Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.