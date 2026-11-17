Новое правительство может появиться в Латвии уже сегодня - к чему такая спешка?
Новое правительство планируется утвердить уже во вторник, поскольку, учитывая рабочие графики президента и будущего премьера, следующая возможность может появиться только в декабре, заявила в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" политик Национального объединения Илзе Индриксоне.
По ее словам, "Объединенный список" (ОС) сравнил даты, в которые в Латвии будут находиться и президент, и кандидат в премьеры Андрис Кулбергс, у которого в ближайшие пару недель запланировано несколько командировок. Оценив рабочие графики обоих должностных лиц, ОС пришел к выводу, что лучшая возможность утвердить правительство, не задерживая работу Кабинета министров и Сейма, - это сегодня.
По словам Индриксоне, ранее была договоренность о возможном утверждении правительства в четверг или пятницу, однако в эти даты возникли препятствия. В понедельник Национальное объединение получило информацию, что реальные возможности - это утвердить правительство либо сейчас, либо значительно позже.
"Мы определенно ни в коей мере не торопили процесс. Наоборот, мы хотели делать это немного медленнее, тщательнее", - сказала Индриксоне.
Она отметила, что президент хочет присутствовать в день утверждения правительства и вести вступительную часть первого заседания нового Кабинета министров. По оценке политика, если отложить голосование, следующая возможность согласовать участие должностных лиц может появиться только в декабре.
Также срочность голосования может быть связана и со сложностями в обеспечении необходимой для утверждения правительства поддержки депутатов - Национальное объединение рассчитывает на свои десять голосов и 41 голос депутатов от ОС.
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Сегодня в 10:00 в Кабинете министров состоится пресс-конференция, на которой премьер-министр Андрис Кулбергс (ОС) объявит состав нового правительства и ознакомит с правительственной декларацией.