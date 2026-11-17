По ее словам, "Объединенный список" (ОС) сравнил даты, в которые в Латвии будут находиться и президент, и кандидат в премьеры Андрис Кулбергс, у которого в ближайшие пару недель запланировано несколько командировок. Оценив рабочие графики обоих должностных лиц, ОС пришел к выводу, что лучшая возможность утвердить правительство, не задерживая работу Кабинета министров и Сейма, - это сегодня.