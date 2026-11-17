Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Во вторник местами дождь будет идти почти весь день, местами будет светить солнце
Во вторник в центральной и восточной части Латвии ожидается продолжительный дождь и дымка, прогнозируют синоптики.
В Курземе местами пройдут кратковременные дожди, и между облаками выглянет солнце. При слабом или умеренном южном ветре максимальная температура воздуха составит +4..+9 градусов.
В Риге ожидается дождливый день, но к вечеру осадки не прогнозируются. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит +6 градусов.