Почему латвийцы не выходят на массовые протесты: политолог назвал две причины
Жители Латвии часто недовольны ростом цен и действиями властей, но массовых протестов почти не видно и "французский сценарий" у нас вряд ли возможен. Об этом в эфире программы "Nedēļa. Post Scriptum" на TV24 заявил политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстенс.
По его оценке, в новейшей истории Латвии был только один случай действительно масштабных общественных волнений - события 2009 года. Икстенс считает, что латвийскому обществу не свойственна такая спонтанная готовность выходить на улицы, как, например, во Франции.
"У нас был только один такой настоящий большой скандал. Это было в 2009 году. Если говорить о стоимости жизни, я думаю, что нашему обществу совершенно точно не свойственен французский темперамент. Поэтому из-за каждого пустяка мы на улицы не пойдем. Мы, я думаю, гораздо терпеливее, чем многие другие общества", - отметил политолог.
Впрочем, дело не только в терпеливости жителей. По словам Икстенса, на готовность людей публично выражать недовольство влияет и ситуация с безопасностью. В условиях противостояния с Россией критика правительства или протестные акции могут сопровождаться предупреждениями о том, что Москва воспользуется происходящим в своих интересах.
"И еще один очень важный момент: любые такие мероприятия обязательно будут сопровождаться заявлениями: "Послушайте, не надо этого делать, русские используют это в своих интересах, не нужно раскачивать нашу страну". Этот аргумент безопасности всегда будет стоять над всем остальным", - пояснил Икстенс.
В результате возникает ситуация, когда даже обоснованная критика властей может восприниматься как нечто нежелательное или вредное для государства. Человеку фактически дают понять, что публично выражать недовольство не стоит, поскольку этим якобы можно навредить стране.
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"Что бы ты ни говорил, что бы ты ни критиковал, все равно будет плохо. Поэтому этого делать не нужно", - так политолог описал логику подобных предостережений.
13 января 2009 года в Риге произошли крупнейшие массовые беспорядки в истории независимой Латвии, известные в прессе как "революция булыжников". Волнения начались с мирного антиправительственного митинга на Домской площади, однако после окончания официальной части митинга часть агрессивно настроенной толпы двинулась к зданию парламента. Протестующие выламывали брусчатку, забрасывали здание и полицейское оцепление камнями, бутылками и петардами, пытаясь прорваться внутрь. Не сумев захватить Сейм, толпа рассредоточилась по улицам Вецриги. Участники беспорядков громили витрины магазинов, кафе, правительственных учреждений и переворачивали полицейские машины.
Для разгона толпы спецназ и полиция применили дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений травмы получили около 30 человек, 28 из которых были госпитализированы. Полиция задержала 126 участников беспорядков.