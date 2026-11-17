"У нас был только один такой настоящий большой скандал. Это было в 2009 году. Если говорить о стоимости жизни, я думаю, что нашему обществу совершенно точно не свойственен французский темперамент. Поэтому из-за каждого пустяка мы на улицы не пойдем. Мы, я думаю, гораздо терпеливее, чем многие другие общества", - отметил политолог.