В конце августа в Киеве украинское руководство указало Кулбергсу на то, что зерно, похищенное на оккупированных территориях и сопровождаемое российскими документами, может перевозиться в том числе через латвийские порты. После визита премьер-министр поручил проверить происхождение транзитного зерна, созвал внеочередное заседание правительства и допустил возможность введения пошлин в размере 300%. При этом в сентябре Кулбергс заявлял, что латвийская железная дорога и порты не будут обслуживать военную экономику России. Объясняя позицию правительства 6 сентября, он подчеркивал, что Латвия не может действовать в одностороннем порядке, игнорируя правила ЕС, и должна учитывать также внешнеполитические последствия. По его словам, запрет транзита мог бы навредить латвийским фермерам, поскольку агенты могли бы отказаться от сотрудничества с ними. "Мы рассмотрели три варианта. По каждому из них есть вопросы со стороны Европейской комиссии, а мы не можем принимать такие решения единолично. Кроме того, существуют юридические и финансовые риски", - заявил тогда Кулбергс.