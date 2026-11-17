Российское зерно продолжает идти через Латвию: некоторые договоры действуют до 2028 года
Латвия обещала остановить транзит российского зерна, но выяснилось, что некоторые договоры действуют еще два года. Пока правительство ищет юридический выход, объемы перевозок резко растут, а фермеры угрожают блокировать поезда.
Договоры крупнейшего зернового терминала Лиепаи Liepāja Bulk Terminal на перевалку российского зерна действуют до 1 февраля, сообщает программа TV3 "Ничего личного". Государственное предприятие LDz Cargo, на долю которого в этом году пришлось почти 40% транзитных перевозок российского зерна, подтвердило, что отдельные его договоры действуют до конца 2028 года.
В ноябре в Екабпилсе премьер-министр Андрис Кулбергс пообещал протестовавшим фермерам закон, запрещающий заключение новых транзитных договоров. "В этой ситуации я оказался между двумя правдами. Моя совесть и убеждения полностью на вашей стороне. Но я должен думать и о бюджете, и о рисках судебных разбирательств. Все это ляжет на плечи каждого из вас", - сказал премьер.
Правительство может рассмотреть во вторник проект правил, подготовленный тремя министерствами. О предусмотренном в нем порядке обращения с уже заключенными договорами программе рассказал государственный секретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш. "В предложенном проекте Кабинета министров предусмотрен переходный период, в течение которого действующие договоры сохраняют силу. Однако, как я уже говорил, это пока лишь проект, и еще предстоит обсудить, каким будет окончательный вариант".
Инициатор акции протеста "Кровавому зерну - НЕТ!" Гундарс Калве предупредил, что в конце ноября фермеры могут начать блокировать поезда, если правительство не предпримет никаких действий.
В сентябре транзитом через Латвию было перевезено 347 тыс. тонн российского зерна, в октябре - 425 тыс. тонн. За эти два месяца перевезли больше, чем за весь 2025 год, когда объем транзита составил 652 тыс. тонн. На сентябрь и октябрь пришлось почти три четверти всего российского зернового транзита по латвийской железной дороге в этом году. В августе объем транзита составлял 159 тыс. тонн. В октябре ежедневно перевозилось около 250 вагонов с зерном, зерновой продукцией и семенами.
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В конце августа в Киеве украинское руководство указало Кулбергсу на то, что зерно, похищенное на оккупированных территориях и сопровождаемое российскими документами, может перевозиться в том числе через латвийские порты. После визита премьер-министр поручил проверить происхождение транзитного зерна, созвал внеочередное заседание правительства и допустил возможность введения пошлин в размере 300%. При этом в сентябре Кулбергс заявлял, что латвийская железная дорога и порты не будут обслуживать военную экономику России. Объясняя позицию правительства 6 сентября, он подчеркивал, что Латвия не может действовать в одностороннем порядке, игнорируя правила ЕС, и должна учитывать также внешнеполитические последствия. По его словам, запрет транзита мог бы навредить латвийским фермерам, поскольку агенты могли бы отказаться от сотрудничества с ними. "Мы рассмотрели три варианта. По каждому из них есть вопросы со стороны Европейской комиссии, а мы не можем принимать такие решения единолично. Кроме того, существуют юридические и финансовые риски", - заявил тогда Кулбергс.