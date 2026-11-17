"Стандарты становятся все ниже": в Латвии раскритиковали детскую книгу с подозрительными иллюстрациями
В Латвии разгорелся спор о том, зачем издательствам нужны профессиональные художники, если иллюстрации можно поручить искусственному интеллекту.
Новый продукт крупнейшего латвийского книжного издательства Zvaigzne ABC оказался в центре дискуссии в социальных сетях. Речь идет о детской книге "Сокровища моей Латвии" (Manas Latvijas dārgumi), иллюстрации которой вызвали подозрения в использовании искусственного интеллекта (ИИ).
В социальной сети Threads опубликовали фотографию обложки книги, после чего пользователи начали активно обсуждать ее оформление. Многие выразили недоумение по поводу такого подхода и задались вопросом, почему издательство не привлекает к работе профессиональных художников.
Одна из участниц дискуссии написала: "Я смотрела на это и удивлялась - неужели стандарты настолько низкие? Ну хотя бы ChatGPT PRO можно было взять, связать с Canva и сделать что-нибудь не настолько очевидно похожее на ИИ-слоп".
Другие комментаторы также выразили разочарование тем, что в последнее время книжные обложки все чаще, по их мнению, создаются с помощью искусственного интеллекта, а не художниками.
"Грустно, что в последнее время все чаще обложки книг делают с помощью ИИ, а не художники. Стандарты становятся все ниже", - отметила одна из пользовательниц.
Некоторые участники обсуждения выступили с еще более резкой критикой, заявив, что подобный подход заставляет сомневаться в уважении издательства к труду художников. Другие обратили внимание на визуальные недостатки изображений, созданных нейросетями, которые, по их мнению, не соответствуют ожиданиям от профессионально иллюстрированной детской литературы.
Впрочем, использование искусственного интеллекта при подготовке книжных изданий для Zvaigzne ABC не является новой практикой. Еще в 2024 году Латвийское радио сообщало, что издательство применяет ИИ для создания книжных иллюстраций и обложек. Тогда руководитель компании Вия Килблока объясняла, что подобные технологии позволяют существенно ускорить процесс разработки иллюстраций.
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При этом происхождение иллюстраций именно в книге "Сокровища моей Латвии", ставшей поводом для нынешней дискуссии, пока независимо не подтверждено.