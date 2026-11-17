Одна из участниц дискуссии написала: "Я смотрела на это и удивлялась - неужели стандарты настолько низкие? Ну хотя бы ChatGPT PRO можно было взять, связать с Canva и сделать что-нибудь не настолько очевидно похожее на ИИ-слоп".