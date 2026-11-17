В какой-то момент женщина даже предположила, что пожилая соседка переехала или оказалась в доме престарелых. Самого мужчину она иногда видела по дороге в магазин, однако общение ограничивалось коротким приветствием. "Я думаю, что он жил на ее пенсию. Не думаю, что у него была нормально оплачиваемая работа. Я видела, как он ходил в магазин в совершенно случайное время. Это не было похоже на человека, который утром идет на работу или вечером возвращается домой. Мне кажется, большую часть времени он сидел дома", - поделилась соседка.