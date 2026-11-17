"Думаю, что ее просто долго мучили": убийство 85-летней женщины в Риге обрастает тревожными подробностями
В Риге задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей 85-летней родственницы, с которой он прожил в одной квартире более десяти лет. После случившегося мужчина сам вызвал полицию и признался в содеянном. Однако соседи предполагают, что пожилая женщина могла страдать от насилия задолго до трагедии, сообщает программа "Degpunktā".
Вызов в связи со смертью пенсионерки полиция получила около 17:30. Прибывшие на место сотрудники обнаружили на полу квартиры тело 85-летней женщины со следами жестокого избиения. Было очевидно, что помочь ей медики уже не смогут.
В квартире находился и 48-летний мужчина, который оказался родственником погибшей. Он был сильно пьян, но именно он вызвал полицию. Позднее мужчина признался, что убил пенсионерку.
Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что подозреваемого задержали непосредственно в квартире.
"Полицейские задержали мужчину, который ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения - 2,7 промилле", - рассказала Гжибовска.
По словам соседей, задержанный приходился погибшей племянником - он был сыном ее сестры. В одной квартире родственники прожили более десяти лет. До лета этого года жильцы дома считали их тихими соседями, которые практически не привлекали к себе внимания.
Однако ситуация изменилась, когда стало известно, что родственникам придется освободить квартиру до конца года. После этого соседи начали замечать странности в поведении мужчины, а из квартиры стали доноситься крики.
"Им нужно было съехать до конца года. Мы думали, что все эти странности происходят из-за приближающегося срока выселения. Были крики, но ничего больше. Причем это началось давно, несколько месяцев назад. В тот вечер, когда все произошло, было совершенно тихо. Мы вообще ничего не слышали", - рассказала одна из жительниц дома.
По ее словам, мужчина часто громко ругался и использовал нецензурные выражения. Соседка предполагает, что он регулярно употреблял алкоголь и таким образом выплескивал накопившуюся злость.
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Особенно странным соседке теперь кажется то, что за все годы проживания в доме она ни разу не встречала погибшую пенсионерку.
В какой-то момент женщина даже предположила, что пожилая соседка переехала или оказалась в доме престарелых. Самого мужчину она иногда видела по дороге в магазин, однако общение ограничивалось коротким приветствием. "Я думаю, что он жил на ее пенсию. Не думаю, что у него была нормально оплачиваемая работа. Я видела, как он ходил в магазин в совершенно случайное время. Это не было похоже на человека, который утром идет на работу или вечером возвращается домой. Мне кажется, большую часть времени он сидел дома", - поделилась соседка.
После трагедии жители дома начали вспоминать прежние события и сопоставлять их с тем, что произошло. Одна из соседок предполагает, что пожилая женщина могла подвергаться насилию на протяжении длительного времени. Такие подозрения у нее возникли из-за криков, которые раньше доносились из квартиры, злоупотребления алкоголем со стороны мужчины и того обстоятельства, что пенсионерку никто давно не видел.
"Кто-то говорил, что мужчина рассказывал, будто эта пожилая женщина вообще находится в больнице. Я предполагаю, что он не избил ее до смерти за один вечер. Мне кажется, он бил ее постепенно, пока она не умерла. Если бы все произошло за один вечер, наверное, были бы какие-то громкие звуки. Я думаю, что ее просто долго мучили", - рассказала жительница дома.
При этом никаких подтверждений того, что пенсионерка действительно подвергалась систематическому насилию, пока нет. Это лишь предположения соседей, основанные на их воспоминаниях и наблюдениях.
Правоохранители продолжают расследование обстоятельств смерти 85-летней женщины. Пока неизвестно, что именно стало причиной конфликта между родственниками и как долго продолжалось насилие, если оно действительно имело место раньше. Следователям предстоит установить мотив преступления и восстановить события, предшествовавшие гибели пенсионерки.