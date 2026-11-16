По словам эксперта, погибшая пассажирка стала уже десятой жертвой среди людей, передвигавшихся на мотоциклах, в этом году. При этом число смертельных случаев не снижается. "К сожалению, это уже десятый погибший в этом году, и это число у нас не уменьшается", - подчеркнул специалист. Он также уточнил, что погибшая стала первой женщиной среди жертв подобных аварий в этом году.