Ночная трагедия в центре Риги: подробности аварии с мотоциклом, который врезался в остановку
В ночь на 16 ноября в центре Риги произошла смертельная авария. На бульваре Райня мотоцикл врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла пассажирка, а находившаяся за рулем женщина получила тяжелые травмы. Эксперты обратили внимание на несколько необычных обстоятельств происшествия, сообщает программа "Degpunktā".
Мотоцикл двигался по бульвару Райня около полуночи, когда на островке безопасности водительница внезапно потеряла управление. На достаточно высокой скорости транспортное средство врезалось в остановку общественного транспорта. Пассажирка мотоцикла в момент аварии была без шлема. Полученные травмы оказались смертельными. Водительницу доставили в больницу, где она находится с серьезными повреждениями.
Эксперт по безопасности дорожного движения Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис отметил, что это происшествие отличается от большинства подобных трагедий.
"Это трагичный и одновременно очень нетипичный случай, поскольку обычно такие тяжелые аварии - практически исключительно мужская история. На этот раз за рулем находилась женщина, причем она управляла достаточно мощным мотоциклом", - рассказал эксперт.
По его словам, характер происшествия указывает на возможное превышение скорости. "Все признаки свидетельствуют о том, что скорость не соответствовала разрешенной, вероятно, имело место превышение. На данный момент нет достоверной информации об употреблении одурманивающих веществ, однако обычный мотоциклетный сезон уже закончился", - пояснил Ирбитис.
Дополнительным фактором, повлиявшим на аварию, могла стать низкая температура воздуха. В холодную погоду мотоциклетные шины становятся жестче, из-за чего ухудшается сцепление с дорожным покрытием, а управление транспортным средством значительно усложняется.
Эксперт подчеркнул, что последствия происшествия могли оказаться еще тяжелее, если бы в момент столкновения рядом находились пешеходы.
"На этой остановке могли находиться люди. Там расположен выход из подземного перехода, и человек, выходящий оттуда, совершенно точно не ожидает, что прямо перед ним появится мотоцикл", - отметил Ирбитис.
По словам эксперта, погибшая пассажирка стала уже десятой жертвой среди людей, передвигавшихся на мотоциклах, в этом году. При этом число смертельных случаев не снижается. "К сожалению, это уже десятый погибший в этом году, и это число у нас не уменьшается", - подчеркнул специалист. Он также уточнил, что погибшая стала первой женщиной среди жертв подобных аварий в этом году.
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По неофициальной информации, водительница мотоцикла находится в тяжелом состоянии без сознания. Поэтому пока невозможно выяснить, в каком состоянии она была непосредственно перед аварией и что именно привело к потере управления. Точные обстоятельства трагедии еще предстоит установить.