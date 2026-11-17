Андрей подчеркнул, что его автомобиль был оборудован зимними шинами, установленными менее двух недель назад. Однако на обледеневшей дороге это не помогло. "Лед есть лед. Я хотел выровнять машину, немного нажал на газ, но попал на центральную часть дороги. А она оказалась еще более скользкой. Поэтому меня и понесло в сторону", - объяснил водитель.