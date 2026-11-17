Черный лед устроил ловушку для водителей под Олайне: сразу три автомобиля оказались в кювете
Утром 16 ноября резкое похолодание и почти незаметный лед на дорогах стали причиной нескольких аварий в Латвии. Особенно опасная ситуация сложилась недалеко от Олайне, где с разницей всего в несколько минут в кювете оказались три автомобиля. Один человек попал в больницу со сломанной рукой, а некоторые машины получили серьезные повреждения, сообщает программа "Degpunktā".
Опасный участок дороги находился неподалеку от Плаканциемса. На повороте асфальт выглядел просто мокрым, однако на менее оживленной части проезжей части образовалась тонкая ледяная корка. Именно она стала причиной того, что водители один за другим теряли управление автомобилями. О ночном похолодании свидетельствовали также покрытые инеем листья деревьев и трава. Сочетание низкой температуры и влаги привело к образованию так называемого черного льда - практически невидимого слоя наледи, который делает дорогу чрезвычайно скользкой.
Первым с дороги съехал черный Volvo, за рулем которого находился Андрей. Изначально автомобиль застрял на краю кювета, причем серьезных повреждений у него не было. Водитель выключил двигатель, включил аварийную сигнализацию и отправился искать помощь.
"Я съехал с дороги, посмотрел, что машина целая, все в порядке. Выключил двигатель, включил аварийные огни. Багажник открыть не смог, поэтому знак аварийной остановки не выставил. Пошел за помощью - рядом была лесопилка, хотел попросить грузовик, чтобы меня вытащили. Вернулся примерно через час", - рассказал Андрей.
По его словам, вскоре после его аварии управление потеряла и женщина, которая ехала следом. Увидев, что Volvo съезжает с дороги, она начала снижать скорость, но удержать собственную машину тоже не смогла. Автомобиль женщины остановился лишь после столкновения с елями на опушке леса.
Женщина стала свидетельницей еще одной серьезной аварии, произошедшей на том же участке дороги.
"Здесь очень многие скользили. Второй водитель не справился с управлением, врезался в первую машину, автомобиль перевернулся. Человека, который врезался, увезли в больницу. У него сломана рука", - рассказала водительница серого Volvo.
В результате столкновения серьезные повреждения получили сразу несколько автомобилей. Особенно сильно пострадал черный Volvo Андрея, который первоначально оказался в кювете практически невредимым.
Когда водитель вернулся за своей машиной, ситуация уже была совсем другой. Теперь автомобиль, по его словам, фактически не подлежит восстановлению.
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"Конечно, машина под списание. Куда на такой ехать? Кто ее будет ремонтировать? У нее вообще нарушена вся геометрия. Если бы я успел вернуться и вытащить ее раньше, тогда бы повезло", - рассказал мужчина.
Андрей подчеркнул, что его автомобиль был оборудован зимними шинами, установленными менее двух недель назад. Однако на обледеневшей дороге это не помогло. "Лед есть лед. Я хотел выровнять машину, немного нажал на газ, но попал на центральную часть дороги. А она оказалась еще более скользкой. Поэтому меня и понесло в сторону", - объяснил водитель.
На месте происшествия остались и глубокие следы от колес Volkswagen. Судя по ним, перед столкновением водитель пытался затормозить и избежать аварии, однако скользкое покрытие не позволило предотвратить удар.
После нескольких неудачных попыток, во время которых даже оборвался буксировочный трос, серебристый Volvo все же удалось вытащить из кювета. Более того, автомобиль смог самостоятельно уехать с места происшествия. Двум другим машинам повезло значительно меньше - они получили серьезные повреждения.
Произошедшее стало очередным напоминанием об опасности черного льда. Он особенно коварен тем, что асфальт может выглядеть просто влажным, хотя на самом деле покрыт тончайшей ледяной пленкой. В таких условиях даже зимние шины не гарантируют надежного сцепления с дорогой, особенно на поворотах и при резких маневрах.