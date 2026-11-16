Литва готова заплатить деньги, лишь бы не принимать мигрантов, присылаемых из других стран ЕС
Литва меняет позицию по участию в механизме солидарности Европейского союза (ЕС) и в следующем году не намерена принимать мигрантов. Вместо этой ей придется заплатить определенную сумму. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Мартинас Катялинас.
Сумма пока не известна
«Хочу сообщить, что Миграционная комиссия одобрила мое предложение для нового периода сделать вклад в Фонд солидарности Европейского союза иным образом - не принимать ни одного мигранта из других государств Европейского союза. Свои обязательства мы предложим выполнять в другой форме», - сказал журналистам министр внутренних дел Мартинас Катялинас.
Механизм солидарности предусматривает обязательство членов Сообщества разделить бремя мигрантов с государствами, которые становятся первой остановкой для прибывающих в ЕС. Государства могут выбирать: либо внести финансовый взнос, либо принять мигрантов в страну.
По словам Катялинаса, пока неясно, какой финансовый взнос должна будет сделать Литва, отказавшись принимать мигрантов. По его утверждению, эта информация прояснится после принятия соответствующих решений Европейской комиссией (ЕК).
Ранее кабинет министров постановил в 2026 году принять 58 мигрантов, находящихся на Кипре, и выплатить взнос в размере 1,4 млн евро.
Мигрантов и так уже немало
Для части стран, испытывающих сильное миграционное давление, применяется исключение из механизма солидарности, среди них, помимо прочих - Польша и Эстония.
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По словам министра, принадлежность Литвы к другой группе определяется данными.
«Эти данные агрегированы за пятилетний период, то есть за период 2021–2026 годов. И эти страны в следующем периоде попадают в другую группу из-за того, что в расчетах отражается большое число украинцев, и по соответствующим формулам они включаются в другую группу», - сказал Катялинас.
По данным Департамента миграции на ноябрь, почти у 234 тыс. иностранцев были действующие виды на жительство в Литве.
Катялинас также напомнил, что вместе с коллегами из Польши, Латвии, Эстонии и Финляндии в сентябре он обратился в Еврокомиссию с просьбой включить в учет и предотвращенные попытки пересечения внешней границы ЕС.
Заявления министра появились в преддверии того, как пять стран ЕС намерены объявить о соглашении создать Центр депортации мигрантов в Руанде.