Литва готова заплатить деньги, лишь бы не принимать мигрантов, присылаемых из других стран ЕС

«Эти данные агрегированы за пятилетний период, то есть за период 2021–2026 годов. И эти страны в следующем периоде попадают в другую группу из-за того, что в расчетах отражается большое число украинцев, и по соответствующим формулам они включаются в другую группу», - сказал Катялинас.