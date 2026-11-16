ФОТО: Tokyo Sushi возвращается в столицу: любимые вкусы, искусство и новая история

В меню ресторана представлены блюда разных кухонь мира. Помимо большого выбора суши, гости могут попробовать пиццу, пасту, супы и салаты. Здесь каждый сможет найти что-то по своему вкусу — будь то давно полюбившееся блюдо или новое гастрономическое открытие.