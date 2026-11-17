150 евро в знак уважения.
В Латвии
Сегодня 10:45
Власти Риги заплатили в ноябре особое пособие в размере 150 евро сотням жителей города
Рижское самоуправление в ноябре выплатило ежегодное пособие политически репрессированным лицам и участникам движения национального сопротивления. По 150 евро уже получили 1668 рижан.
Каждому получателю полагается 300 евро в год. Пособие выплачивается двумя равными частями – в мае и ноябре.
Пособие назначается политически репрессированным лицам и участникам движения национального сопротивления, получающим государственную пенсию в соответствии с законом "О государственных пенсиях", если их место жительства задекларировано в Риге не позднее первого числа месяца выплаты.
Рижане, которые хотят получить пособие впервые, могут подать заявление в Рижскую социальную службу.
"Самоуправление ежегодно предоставляет такую поддержку в знак уважения к людям, пострадавшим от репрессий или участвовавшим в борьбе за восстановление независимости Латвии", - сообщают власти Риги.