Рига могла получить тысячи новых LED-фонарей, но провалила закупку на миллион евро
Рига могла получить более 740 000 евро на замену старых уличных фонарей, но в итоге осталась и без новых светильников, и без государственного финансирования - сроки оказались сорваны.
Как сообщает программа Латвийского телевидения "De facto", самоуправление дважды объявляло победителем конкурса компанию Vizulo Solutions, однако оба решения после жалоб конкурентов отменило Бюро по надзору за закупками. Спустя год конкурсных процедур Рига прекратила закупку, поскольку завершить работы в установленный срок уже было невозможно, сообщает Lsm.lv.
В Риге насчитывается около 52 тыс. уличных фонарей. Лишь примерно треть из них, или 19 тыс., оснащена современными светодиодными LED-светильниками. Остальные 33 тыс. - старые натриевые лампы, которые потребляют больше электроэнергии и дают желтоватый свет.
Житель Риги Роберт согласен с тем, что старые фонари следует заменить на более энергоэффективные. "Я заметил, что здесь с освещением довольно плохо, а желтые лампы дают очень мало света. По вечерам сейчас довольно темно", - рассказывает он. Лидия, которая живет в Дарзциемсе, отмечает: "Я живу здесь около 30 лет - столько же стоят и эти фонари. Не помню, чтобы их меняли. Светят, и хорошо. Но если станет светлее, будет лучше".
В прошлом году столица привлекла государственное финансирование для модернизации освещения в нескольких районах Риги. Например, на улице Ницгалес в Дарзциемсе планировалось заменить 34 фонаря. Новые светильники потребляли бы меньше электроэнергии, а в часы низкой интенсивности движения их яркость можно было бы снижать. Всего планировалось заменить 2459 светильников. По оценке самоуправления, проект обошелся бы примерно в миллион евро, из которых 740 тыс. евро можно было бы покрыть за счет средств от продажи квот на выбросы, находящихся в ведении государства.
Читайте продолжение после рекламы
Однако до реализации дело не дошло. В октябре прошлого года Рига объявила конкурс, на который поступили предложения от четырех компаний. Самую низкую цену - чуть менее 450 тыс. евро - предложила компания RCG Lighthouse. В апреле этого года самоуправление отклонило три заявки и объявило победителем Vizulo Solutions, предложившую выполнить работы за 523 тыс. евро. Отклоненные участники обратились с жалобами в Бюро по надзору за закупками, которое признало решение самоуправления необоснованным и отменило его.
"При первом рассмотрении жалоб предложения были отклонены преимущественно по формальным причинам. Мы согласились с тем, что обе заявки были отклонены необоснованно из-за отсутствия документов, так как законодательство не запрещает заказчику запрашивать такую информацию", - пояснила заместитель руководителя Бюро по надзору за закупками, директор юридического департамента Эвия Мугина.