Рига могла получить тысячи новых LED-фонарей, но провалила закупку на миллион евро

Житель Риги Роберт согласен с тем, что старые фонари следует заменить на более энергоэффективные. "Я заметил, что здесь с освещением довольно плохо, а желтые лампы дают очень мало света. По вечерам сейчас довольно темно", - рассказывает он. Лидия, которая живет в Дарзциемсе, отмечает: "Я живу здесь около 30 лет - столько же стоят и эти фонари. Не помню, чтобы их меняли. Светят, и хорошо. Но если станет светлее, будет лучше".