Оставшись за бортом коалиции, Шлесерс может стать решающей фигурой в новом правительстве Латвии
Новое правительство Латвии может оказаться заложником одного политического игрока. Коалиция Объединенного списка и Национального объединения будет располагать всего 51 голосом в Сейме, поэтому даже отсутствие одного депутата способно поставить под угрозу принятие важных решений. В таких ситуациях решающей может стать позиция партии Айнара Шлесерса.
Правительство, которое планируют сформировать Объединенный список (AS) и Национальное объединение (NA), вряд ли будет стабильным из-за минимального большинства в Сейме. Более того, способность новой коалиции принимать решения может зависеть от поддержки других политических сил. Такое мнение агентству LETA высказала директор аналитического центра Providus Санда Лиепиня.
По ее словам, партии «Новое Единство» (JV), «Прогрессивные» и «Суверенная власть / Союз младолатышей» уже заявили, что не поддержат новое правительство. Поэтому в ситуациях, когда кто-либо из депутатов коалиции не сможет присутствовать на заседании Сейма или работе парламентской комиссии, решающей может оказаться позиция партии "Латвия на первом месте" (LPV), которую возглавляет Айнар Шлесерс.
"Я думаю, это совершенно очевидно", - отметила Лиепиня.
По оценке эксперта, коалиции с настолько небольшим преимуществом будет сложно обеспечить стабильную работу на протяжении всего срока полномочий нынешнего Сейма.
Одним из первых серьезных испытаний для нового правительства может стать принятие государственного бюджета на следующий год. Именно тогда станет понятно, насколько эффективно AS и NA способны договариваться не только между собой, но и с другими политическими силами.
Лиепиня также обратила внимание на то, что общественность пока не получила четкого представления о конкретных реформах и изменениях, которые намерено проводить потенциальное правительство.
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После выборов Объединенный список обещал сначала договориться о необходимых стране преобразованиях и только затем определяться с составом коалиции и кандидатами на министерские должности. Однако сейчас публично известны лишь общие очертания возможного сотрудничества двух партий и отдельные претенденты на посты министров.
Вопросы вызывает и кандидатура главы МИД
Комментируя возможную кандидатуру на пост министра иностранных дел, посла Латвии в Узбекистане Гиртса Яунземса, Лиепиня высказалась и о его связях с кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом (AS). По ее словам, сам по себе факт того, что два человека учились в одной школе или одном классе, еще не свидетельствует о наличии конфликта интересов. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что пока даже неизвестно, выдвинул ли Объединенный список Яунземса на должность министра официально.
Лиепиня также сомневается, что Сейм успеет собраться для утверждения нового правительства до государственного праздника 18 ноября. Общество еще не проинформировано обо всех кандидатах на министерские посты, тогда как обычная практика предполагает, что перед утверждением министрам необходимо предоставить время для оценки их кандидатур.
Напомним, в воскресенье Андрис Кулбергс объявил, что Объединенный список и Национальное объединение договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства и распределении сфер ответственности.
В понедельник Национальное объединение определилось со своими кандидатами на три министерских поста. На должности министра внутренних дел партия намерена оставить Яниса Домбраву, министра культуры - Науриса Пунтулиса, а министром благосостояния может стать Илзе Индриксоне.
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Таким образом, потенциальная коалиция AS и NA будет располагать 51 голосом в Сейме. И хотя формально этого достаточно для парламентского большинства, запас прочности у будущего правительства практически отсутствует.