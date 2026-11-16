Оставшись за бортом коалиции, Шлесерс может стать решающей фигурой в новом правительстве Латвии

Комментируя возможную кандидатуру на пост министра иностранных дел, посла Латвии в Узбекистане Гиртса Яунземса, Лиепиня высказалась и о его связях с кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом (AS). По ее словам, сам по себе факт того, что два человека учились в одной школе или одном классе, еще не свидетельствует о наличии конфликта интересов. Вместе с тем эксперт подчеркнула, что пока даже неизвестно, выдвинул ли Объединенный список Яунземса на должность министра официально.