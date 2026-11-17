Новый налог работает: жители Латвии резко уменьшили число покупок в китайских интернет-магазинах
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) обобщила показатели почтовой отрасли за третий квартал 2026 года. За этот период резко сократилось число посылок, поступивших из-за границы. Скорее всего все дело в новой таможенной пошлине, которая введена 1 июля этого года.
За указанный период почтовые операторы обработали в общей сложности 12,6 миллиона отправлений – письменную корреспонденцию и посылки. Большую часть, или 84%, составили посылки – 10,6 миллиона единиц. По сравнению со вторым кварталом 2026 года общее количество почтовых отправлений сократилось на 5,2%.
Из всех посылок 43% пересылались внутри Латвии, а 57% составили международные отправления – посылки, поступившие из-за границы и отправленные за рубеж.
В третьем квартале 2026 года количество внутренних посылок увеличилось до 4,6 миллиона единиц против 3,9 миллиона во втором квартале – на 17,3%. Количество посылок, поступивших из-за границы, сократилось до 3,8 миллиона против 5,2 миллиона во втором квартале – на 27,2%. За рубеж отправили 2,3 миллиона посылок, что на 5,5% больше, чем во втором квартале.
"Сокращение количества входящих международных посылок почти на треть – существенное изменение на рынке почтовых услуг. Одна из возможных причин – новая таможенная пошлина, которая с 1 июля этого года применяется в Европейском союзе к отправлениям небольшой стоимости из третьих стран. Дополнительные расходы при небольших покупках в зарубежных интернет-магазинах могут влиять на покупательские привычки и снижать спрос на такие отправления", – отмечает директор департамента электронных коммуникаций и почты SPRK Иварс Тауниньш.
В сегменте внутренних посылок в третьем квартале 2026 года, как и во втором, лидировала компания Omniva, обработавшая 44% общего количества таких отправлений. В сегменте посылок, поступивших из-за границы, наибольшую долю – 25% – обработала DPD Latvija.
Согласно обобщенным данным о способах доставки, в пакоматах пользователи получили 5,3 миллиона отправлений, или 62%. Остальные отправления доставлялись лично адресатам по указанному адресу либо выдавались в местах оказания почтовых услуг – почтовых отделениях и других пунктах.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что с 1 июля на все посылки низкой стоимости, заказанные из третьих стран, распространяется введенная Европейской комиссией импортная пошлина в размере 3 евро. Новая импортная пошлина распространяется на товары, заказанные, например, из Китая, США, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Понятно, что в Швейцарии наши люди затариваются не очень сильно. Другое дело Китай с его дешевым ширпотребом.