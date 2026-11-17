Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что с 1 июля на все посылки низкой стоимости, заказанные из третьих стран, распространяется введенная Европейской комиссией импортная пошлина в размере 3 евро. Новая импортная пошлина распространяется на товары, заказанные, например, из Китая, США, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. Понятно, что в Швейцарии наши люди затариваются не очень сильно. Другое дело Китай с его дешевым ширпотребом.