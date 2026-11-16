Пассажирам airBaltic стоит опасаться звонков о компенсациях и отменах рейсов

В учреждении рассказали, что airBaltic проинформировала CERT.LV о киберинциденте, в результате которого были затронуты данные клиентов авиакомпании, связанные с информацией о рейсах. По имеющейся у CERT.LV информации, инцидент произошел в информационной системе внешнего поставщика услуг, которой пользуется в том числе airBaltic. Собственные IT-системы авиакомпании не пострадали.