Пассажирам airBaltic стоит опасаться звонков о компенсациях и отменах рейсов
После утечки данных примерно 618 000 бронирований airBaltic пассажиры могут стать мишенью мошенников. CERT.LV предупреждает: злоумышленники способны использовать информацию о предстоящих рейсах, чтобы выманивать деньги и личные данные под предлогом отмены полета, компенсации или проблем с багажом.
Учреждение по предотвращению киберинцидентов CERT.LV призывает клиентов латвийской национальной авиакомпании airBaltic с особой осторожностью относиться к электронным письмам, SMS-сообщениям и телефонным звонкам, связанным с предстоящими перелетами.
В учреждении рассказали, что airBaltic проинформировала CERT.LV о киберинциденте, в результате которого были затронуты данные клиентов авиакомпании, связанные с информацией о рейсах. По имеющейся у CERT.LV информации, инцидент произошел в информационной системе внешнего поставщика услуг, которой пользуется в том числе airBaltic. Собственные IT-системы авиакомпании не пострадали.
Поскольку информация, оказавшаяся в распоряжении посторонних, связана с бронированием авиабилетов, CERT.LV предупреждает о возможных попытках мошенничества.
Особенно осторожными пассажирам следует быть при получении сообщений или звонков, в которых упоминаются предстоящие рейсы, изменения расписания, компенсации, отмена полетов или потеря багажа.
CERT.LV рекомендует не переходить по ссылкам, полученным по электронной почте или в SMS. Вместо этого всю необходимую информацию следует самостоятельно проверять на официальном сайте airBaltic или в приложении авиакомпании.
Если пассажиру звонят якобы от имени airBaltic, но разговор вызывает подозрения, специалисты советуют прервать его и самостоятельно связаться с авиакомпанией, чтобы проверить достоверность полученной информации.
Также CERT.LV призывает следить за сообщениями и рекомендациями airBaltic на официальном сайте и в подтвержденных аккаунтах авиакомпании в социальных сетях. Особенно это касается вопросов получения услуг, неожиданных изменений и безопасности.
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Как сообщалось ранее, в системах внешнего поставщика IT-услуг airBaltic был обнаружен несанкционированный доступ к данным онлайн-регистрации пассажиров. Инцидент затронул около 618 000 бронирований. При этом собственные информационные системы airBaltic не пострадали.
По имеющейся информации, утечка затронула около 618 000 пассажирских бронирований (PNR). Речь идет о бронированиях пассажиров, которые проходили онлайн-регистрацию на рейсы airBaltic в период с 18 июля по 12 ноября 2026 года. Данные, к которым получили доступ в системах поставщика услуг, включают имена и фамилии пассажиров, номера бронирований и информацию о рейсах.
Платежные данные, сведения о проездных документах и другая конфиденциальная информация в результате этого инцидента не пострадали. По заявлению airBaltic, на данный момент нет признаков того, что полученные данные использовались злоумышленниками.