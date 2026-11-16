Не наше все? В России подвергли цензуре популярное стихотворение Пушкина
В России добрались и до Александра Пушкина. В учебнике для третьего класса из стихотворения "Зимний вечер" исчезла строфа, в которой поэт предлагает няне выпить с горя.
Российская борьба за нравственность и защиту подрастающего поколения добралась до произведений Александра Пушкина. В учебнике "Литературное чтение" для третьего класса знаменитое стихотворение "Зимний вечер" напечатали в сокращенном виде. Из него исчезла строфа, в которой поэт предлагает своей няне Арине Родионовне выпить с горя.
На странность в СМИ сообщила жительница Санкт-Петербурга. Ее сыну задали выучить стихотворение, но школьный учебник ребенок забыл в машине. Родители решили воспользоваться обычным сборником Пушкина. Когда мальчик дошел до строк "Выпьем с горя; где же кружка?", он заявил, что в учебнике такого нет. Проверка подтвердила: третьеклассник оказался прав, а классик в разных изданиях оказался разным.
Речь идет о четырех строках:
"Выпьем, добрая подружка,
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей".
Именно эта строфа и стала жертвой школьной редакторской работы. Как выяснилось, под названием стихотворения в учебнике даже имеется специальная пометка о сокращении. "Теперь Пушкин не тот, что прежде", - с иронией заметила читательница "Фонтанки", рассказавшая об этой истории.
В стихотворении «Зимний вечер» для третьеклассников убрали строфы со словами «Выпьем, добрая подружка» и «Выпьем с горя, где же кружка? Сердцу будет веселей» https://t.co/bVoIKpubVw— Электрик-уралозавр (@ElectroUral) November 16, 2026
Алкогольная опасность в классической литературе
В издательстве сослались на федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". По словам представителей издательства, он запрещает распространять среди несовершеннолетних информацию, способную вызвать желание употребить алкоголь.
Читайте продолжение после рекламы
Получается, что даже художественное обращение Пушкина к няне теперь может рассматриваться как нежелательная пропаганда. Неважно, что речь идет о литературном произведении XIX века, в котором поэт передает настроение зимнего вечера, одиночество и тоску ссыльной жизни.
Напомним, "Зимний вечер" Пушкин написал в 1825 году, находясь в ссылке в семейном имении Михайловское Псковской губернии. Поэт проводил там долгие зимние вечера с няней Ариной Родионовной, слушал ее сказки и песни. Именно к ней он обращается в стихотворении, предлагая развеять печаль песней и бокалом вина. Впервые произведение было опубликовано в 1829 году.