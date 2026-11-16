Не наше все? В России подвергли цензуре популярное стихотворение Пушкина

Напомним, "Зимний вечер" Пушкин написал в 1825 году, находясь в ссылке в семейном имении Михайловское Псковской губернии. Поэт проводил там долгие зимние вечера с няней Ариной Родионовной, слушал ее сказки и песни. Именно к ней он обращается в стихотворении, предлагая развеять печаль песней и бокалом вина. Впервые произведение было опубликовано в 1829 году.