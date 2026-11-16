18 ноября салют увидят жители трех городов Латвии, рижане - нет
В честь дня рождения Латвии в среду, 18 ноября, в Огре, Вентспилсе и Юрмале запланирован праздничный салют, сообщили самоуправления.
В Огре праздничный салют начнется в 19:00 у здания Огрского краевого самоуправления, а на Большой площади в Вентспилсе салют запланирован на 19:10.
В Юрмале у Каугурского дома культуры состоится концерт, посвященный государственному празднику. В завершение праздничного мероприятия в 21:30 ожидается салют.
В нескольких самоуправлениях в среду запланированы световые шоу. С 17:00 до 19:00 у памятника Свободы в Рауне пройдет звуковое и световое представление "Свет свободы". В Кулдиге будет подсвечен водопад Вентас румба.
В 17:10 в Даугавпилсе на площади Виенибас состоится музыкальная лазерная инсталляция. Светомузыкальное представление можно будет увидеть нескольких раз.
В Риге в 20:10 световая инсталляция "Голоса деревьев-исполинов" будет работать как световое и звуковое представление. Представление будет повторяться каждые пять минут до 23:00.