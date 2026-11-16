Объявлено, что в Латвии выявлен очаг высокопатогенного птичьего гриппа

Вирус распространяют дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может протекать без характерных признаков. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами, например при доступе к прудам и другим водоемам. Заражение возможно и через загрязненный корм или предметы – обувь, одежду, инвентарь, на которые попал вирус.