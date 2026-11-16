Объявлено, что в Латвии выявлен очаг высокопатогенного птичьего гриппа
В приусадебном хозяйстве в Стайцеле Лимбажского края, где содержится около 30 домашних птиц разных видов, выявлена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Это подтверждают результаты лабораторных исследований, проведенных в Институте пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проводит в хозяйстве мероприятия по ликвидации и сдерживанию заболевания. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции, уничтожаются вся домашняя птица и полученная от нее продукция, проводятся очистка и дезинфекция.
Оценив предварительные результаты эпидемиологического расследования и возможные пути распространения вируса из пострадавшего хозяйства, PVD считает дальнейшее распространение заболевания маловероятным. Поэтому в данном случае будет применено предусмотренное нормативными актами исключение – зоны ограничений вокруг хозяйства устанавливать не будут.
Высокопатогенный птичий грипп – острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц с высокой смертностью. Клинические признаки этой особо опасной инфекции – внезапное начало и стремительное течение болезни, слабость, отказ от корма, взъерошенные перья, шаткая походка, удушье и гибель.
Вирус распространяют дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых заболевание может протекать без характерных признаков. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами, например при доступе к прудам и другим водоемам. Заражение возможно и через загрязненный корм или предметы – обувь, одежду, инвентарь, на которые попал вирус.
В 2026 году в Латвии на высокопатогенный птичий грипп лабораторно исследовали 76 найденных мертвыми диких птиц. У 15 выявлен высокопатогенный птичий грипп H5N1, в том числе у двух лебедей-кликунов, найденных мертвыми в ноябре в Лимбажском крае.
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Жителей призывают сообщать о найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих, по телефону доверия PVD с автоответчиком 67027402 или в ближайшее управление службы. При обращении необходимо точно описать место обнаружения погибшей птицы или указать координаты.
Подтип высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 обладает потенциальной способностью передаваться от животных человеку. Это означает, что риск заражения существует и для других животных, и для людей.
Вероятность того, что продукция домашнего птицеводства, в том числе яйца, также заражена вирусом птичьего гриппа, невелика. Тем не менее PVD напоминает, что любые продукты животного происхождения перед употреблением необходимо подвергать термической обработке. Вирус птичьего гриппа, как и другие вирусы, погибает при термической обработке.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии зарегистрирована первая смерть от гриппа в этом сезоне - заболеваемость быстро растет.