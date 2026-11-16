Ринкевич может скоро лишиться президентского кресла: Кариньш назвал тех, от кого все зависит

По словам Кариньша, шансы Ринкевича остаться на посту президента будут зависеть от решения премьер-министра и кандидата на пост главы следующего правительства Андриса Кулбергса (Объединенный список, AS), а также от позиции представляемой им политической силы. При этом оценка работы самого Ринкевича не будет определяющим фактором.