Ринкевич может скоро лишиться президентского кресла: Кариньш назвал тех, от кого все зависит
Бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш считает, что судьба нынешнего главы государства зависит не столько от оценки его работы, сколько от политических договоренностей Андриса Кулбергса и Объединенного списка.
Бывший премьер-министр Латвии, старший советник по геополитике международного агентства стратегических коммуникаций Kreab Кришьянис Кариньш в понедельник в эфире программы Latvijas Radio "Krustpunktā" высказал мнение, что в следующем году действующего президента Эдгарса Ринкевича, вероятнее всего, не переизберут на второй срок.
По словам Кариньша, шансы Ринкевича остаться на посту президента будут зависеть от решения премьер-министра и кандидата на пост главы следующего правительства Андриса Кулбергса (Объединенный список, AS), а также от позиции представляемой им политической силы. При этом оценка работы самого Ринкевича не будет определяющим фактором.
Кариньш считает, что у Кулбергса и Объединенного списка есть возможность поддержать другого кандидата. В частности, речь может идти о бывшем лидере этой политической силы, архитекторе Улдисе Пиленсе или председателе Сейма Эдварде Смилтенсе.
Бывший премьер-министр подсчитал, что у Объединенного списка в Сейме имеется 41 голос. Чтобы обеспечить избрание собственного кандидата, партии необходимо заручиться поддержкой еще как минимум десяти депутатов.
Кариньш не исключил, что кандидата Объединенного списка может поддержать и Национальное объединение. Например, договоренность между политическими силами может быть достигнута в обмен на увеличение пособий.
Кариньш признался, что переизбрание Ринкевича на пост президента стало бы для него неожиданностью. Однако окончательный результат, по его мнению, будет зависеть от Кулбергса и решения представляемой им политической силы.
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Напомним, что в мае 2023 года Сейм избрал президентом Латвии кандидата от партии "Новое Единство", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. За его кандидатуру проголосовали 52 депутата. Президент Латвии избирается Сеймом сроком на четыре года. Следующие президентские выборы состоятся в 2027 году.