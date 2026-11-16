Домбрава и Пунтулис, скорее всего, останутся в своих министерских креслах

Политик отметила, что ранее прозвучавшая идея ликвидировать Министерство благосостояния в течение года в настоящее время отложена, и этого делать не будут. По ее мнению, реформы должны быть продуманными, с ясной целью и смыслом, чтобы позже не пришлось менять принятые решения. Сначала необходим четкий план и видение.