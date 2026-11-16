Домбрава и Пунтулис останутся в своих министерских креслах
Национальное объединение (НО) намерено выдвинуть Яниса Домбраву на пост министра внутренних дел, Науриса Пунтулиса - на пост министра культуры, а Илзе Индриксоне - на должность министра благосостояния.
В настоящее время все трое уже занимают министерские посты в правительстве премьер-министра Андриса Кулбергса (Объединенный список, AS). Домбрава руководит Министерством внутренних дел, Пунтулис - Министерством культуры, а Индриксоне возглавляет Министерство образования и науки. Таким образом, в случае утверждения нового распределения обязанностей Индриксоне сменит сферу деятельности, перейдя из Министерства образования в Министерство благосостояния.
Индриксоне сказала, что Национальное объединение приняло предложение будущего премьер-министра Кулбергса о распределении отраслей и выдвинуло кандидатов на посты министров, которые получат от премьера письма о миссии и отправятся на переговоры о задачах, которые предстоит выполнить в соответствующих отраслях.
В то же время партия продолжит работу над правительственной декларацией, где еще много предстоит сделать. Для принятия окончательного решения Нацобъединению необходимо знать полный состав Кабинета министров и руководителей всех комиссий Сейма, чтобы оценить дальнейшее сотрудничество.
Она сказала, что выбор кандидатов в министры не был трудным, но много обсуждались возможные задачи и изменения, которых мог бы пожелать премьер. Индриксоне признала, что ситуация непростая и ожидаются перемены, в том числе упорядочение функций и задач.
Политик отметила, что ранее прозвучавшая идея ликвидировать Министерство благосостояния в течение года в настоящее время отложена, и этого делать не будут. По ее мнению, реформы должны быть продуманными, с ясной целью и смыслом, чтобы позже не пришлось менять принятые решения. Сначала необходим четкий план и видение.
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Вопрос о дате утверждения правительства Индриксоне переадресовала "Объединенному списку" (ОС). Она добавила, что еще много предстоит сделать в работе над проектом правительственной декларации и договором о сотрудничестве.
Также еще должны состояться переговоры кандидатов на посты министров о предстоящей работе и письмах о миссии. "Это невозможно сделать за один день или за одну ночь", - сказала Индриксоне, комментируя, может ли голосование по новому правительству состояться во вторник.
Кроме того, Национальному объединению планируется доверить руководство комиссией Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. Партия также претендует на руководство комиссиями Сейма по иностранным делам и юридическим вопросам.
По неофициальной информации агентства LETA, на пост председателя комиссии по народному хозяйству планируется выдвинуть нынешнего министра климата и энергетики Яниса Витенбергса, а комиссию по иностранным делам может возглавить Янис Грасбергс.
Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, Грасбергс получит депутатский мандат в Сейме, если Домбрава станет министром.
Как сообщалось ранее, Объединенный список (AS) и Национальное объединение договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства и распределении сфер ответственности. Об этом в воскресенье заявил кандидат на пост премьер-министра Андрис Кулбергс.
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Коалиция, сформированная AS и NA, располагает в Сейме 51 голосом. Ранее поддержку такой модели правительства обещал лидер LPV Айнарс Шлесерс. Однако в пятницу он отметил, что участие некоторых конкретных министров в правительстве может осложнить поддержку будущей коалиции со стороны его партии. В свою очередь "Новое Единство" и "Прогрессивные" уже заявили, что не поддержат правительство, сформированное Объединенным списком и Национальным объединением.