Литовские военные останутся на границе с Калининградом минимум до конца ноября

Министр внутренних дел Мартинас Катялинас ранее называл привлечение армии превентивным шагом, учитывая открытую, не разведывательную информацию о том, что в России после выборов в Государственную Думу планируется мобилизация. С другой стороны, официальные лица подчеркивают, что уровень угрозы на границе не повысился.