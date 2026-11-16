Литовские военные останутся на границе с Калининградом минимум до конца ноября
Усиленная охрана границы с Калининградом продлена до конца ноября, сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас.
"Реагируя на различные обстоятельства (...), принято решение продлить миссию до конца ноября. (...) Поймите, что это дополнительные силы наряду с пограничной службой. Охрана границы никуда не исчезла. Оценивая изменения, ближе к концу ноября мы примем новые решения", – заявил министр журналистам в понедельник.
Как сообщало агентство BNS, военные помогают Службе охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) на границе с Калининградской областью России с 8 октября, в середине октября Каунас продлил эту помощь до середины ноября.
Литовская армия выделила около 100 военнослужащих, которые вместе с сотрудниками СОГГЛ патрулируют территории пограничных застав. При необходимости могут быть задействованы мобильные патрули, мобильные наблюдательные посты и экипажи Военной полиции.
Министр внутренних дел Мартинас Катялинас ранее называл привлечение армии превентивным шагом, учитывая открытую, не разведывательную информацию о том, что в России после выборов в Государственную Думу планируется мобилизация. С другой стороны, официальные лица подчеркивают, что уровень угрозы на границе не повысился.