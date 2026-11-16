Предпраздничный день будет облачным и дождливым

Осадки будут как ночью, так и днем, больше дождей пройдет в светлое время суток в центральной и восточной части страны. Ожидается также дымка. Местами в Курземе выглянет солнце. Ночью будет дуть умеренный южный ветер, минимальная температура воздуха составит +1..+6 градусов. Днем ветер станет немного слабее, а термометры покажут +3..+8 градусов.