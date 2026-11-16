Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:03
Предпраздничный день будет облачным и дождливым
Во вторник, 17 ноября, в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, прогнозируют синоптики.
Осадки будут как ночью, так и днем, больше дождей пройдет в светлое время суток в центральной и восточной части страны. Ожидается также дымка. Местами в Курземе выглянет солнце. Ночью будет дуть умеренный южный ветер, минимальная температура воздуха составит +1..+6 градусов. Днем ветер станет немного слабее, а термометры покажут +3..+8 градусов.
В Риге ночью временами будет идти дождь, будет дуть умеренный южный ветер, а температура воздуха составит +4..+5 градусов. Днем ожидается продолжительный дождь и слабый южный ветер, температура воздуха достигнет +6 градусов.
В государственный праздник станет немного прохладнее, местами пройдет небольшой дождь, а небо в основном будет покрыто облаками.