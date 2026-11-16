У нас выходной! Почему компьютерная игра GTA 6 может обойтись Латвии в миллионы евро
Выход долгожданной компьютерной игры Grand Theft Auto VI (GTA 6) может оказать неожиданное влияние на экономику Латвии. По оценкам экспертов, около 8500 работающих жителей страны могут взять выходной, чтобы поиграть в новинку в первый же день после ее появления. Теоретически временное влияние на экономическую активность может достичь пяти миллионов евро.
Речь идет не о прямых потерях государственного бюджета или о том, что экономика действительно лишится этой суммы. Однако массовое отсутствие сотрудников и возможное снижение производительности способны создать дополнительные трудности для работодателей.
По расчетам банка Citadele, в Латвии играми в интернете увлекаются около 207 000 работающих жителей - это 22,6% всех занятых, согласно данным Eurostat за 2024 год.
Поскольку первоначально GTA 6 будет доступна только на игровых консолях PlayStation и Xbox, а ее предполагаемая цена составит около 80 евро, банк использовал более осторожное предположение: сразу после выхода игру приобретет примерно четверть работающих геймеров, или около 52 000 человек.
Если каждый шестой из них решит не идти на работу в день премьеры, выходной возьмут примерно 8500 человек. Это почти 1% всех работающих в Латвии. В зависимости от популярности игры и привычек сотрудников использовать отпуск число отсутствующих теоретически может составить от 4500 до 21 000 человек.
Если часть поклонников игры решит посвятить ей не один, а два дня, общий объем отсутствия на работе может достичь примерно 16 000 рабочих дней.
С учетом добавленной стоимости, которую латвийская экономика создает в расчете на одного занятого, это соответствует примерно трем миллионам евро экономической активности. Еще одним фактором может стать временное снижение производительности труда. В таком случае совокупное теоретическое влияние может достигнуть пяти миллионов евро.
Впрочем, в Citadele подчеркивают: это не означает, что экономика Латвии действительно потеряет пять миллионов евро. Если сотрудник берет оплачиваемый отпуск, его обязанности во многих случаях можно перераспределить или выполнить в другое время. Поэтому для работодателей важнее не причина отсутствия человека, а возможность заранее спланировать график и обеспечить непрерывность работы.
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Показательно, что подобная тенденция уже наблюдается за пределами Латвии. По данным американской компании BambooHR, специализирующейся на программном обеспечении для управления персоналом, количество заявок на оплачиваемый отпуск на 19 ноября оказалось на 9-17% выше, чем обычно бывает в четверг. В Великобритании, согласно данным компании BrightHR, почти 5% сотрудников, подавших заявки на отпуск на эту дату, прямо указали причиной выход GTA 6.
В банке отмечают, что желание сотрудников взять выходной ради долгожданного события - не редкость. Это может быть концерт, спортивное соревнование или премьера популярной видеоигры.
История с GTA 6 показывает и то, насколько сильно изменились представления о компьютерных играх. Предыдущая часть серии, GTA V, вышла в 2013 году. Людям, которым тогда было около 20 лет, сейчас примерно 33 года. Многие из них уже стали опытными специалистами, руководителями команд и представителями бизнеса, но по-прежнему с удовольствием играют в видеоигры. Это подтверждают и данные Eurostat: компьютерными играми в интернете увлекаются 47% жителей Латвии в возрасте от 16 до 24 лет и 34% людей в возрасте от 25 до 34 лет.
В Citadele подчеркивают, что расчеты по GTA 6 являются ориентировочными и основаны на статистике, зарубежных исследованиях и предположениях о покупательском поведении и использовании отпусков. Это не фактически зафиксированные потери латвийской экономики или ВВП.