У нас выходной! Почему компьютерная игра GTA 6 может обойтись Латвии в миллионы евро

История с GTA 6 показывает и то, насколько сильно изменились представления о компьютерных играх. Предыдущая часть серии, GTA V, вышла в 2013 году. Людям, которым тогда было около 20 лет, сейчас примерно 33 года. Многие из них уже стали опытными специалистами, руководителями команд и представителями бизнеса, но по-прежнему с удовольствием играют в видеоигры. Это подтверждают и данные Eurostat: компьютерными играми в интернете увлекаются 47% жителей Латвии в возрасте от 16 до 24 лет и 34% людей в возрасте от 25 до 34 лет.